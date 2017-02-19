توج فريق اكاديمية التمت سوكر بلقب منافسات فئة مواليد 2005/ 2006 عقب فوزه على اكاديمية سترايكرز 2-0 في المباراة النهائية من بطولة «كويت المحبة» لكرة القدم للاكاديميات التي اقيمت برعاية الهيئة العامة للرياضة وبتنظيم من أكاديمية التمت سوكر، فيما جاء فريق «سدن» بالمركز الثالث.

وضمن منافسات فئة مواليد 2007/ 2008، حصل بايرن ميونيخ على كأس البطولة والميداليات الذهبية، وجاء فيوتشر بالمركز الثاني، والتمت سوكر بالمركز الثالث.

وقام مدير ادارة «الرياضة للجميع» حامد الهزيم بتتويج الفرق الفائزة بالكؤوس والميداليات وسط حضور جماهيري كبير في اليوم الختامي الذي تخلله الكثير من الفعاليات ومنها توزيع الجوائز على الحاضرين، وكذلك قامت اللجنة المنظمة بعمل مسابقات بين أولياء الأمور وأبنائهم.

واستعانت اللجنة المنظمة برابطة مشجعين لتحفيز اللاعبين النشء وكذلك تم تخصيص معلق لوصف أحداث المباريات لتعريف الجماهير الحاضرة بأسماء اللاعبين الذين يتوقع لهم مستقبل كبير.

من جهته، قال الهزيم ان رعاية ودعم الهيئة لمثل هذه البطولات لا يعد أمرا غريبا وهذا بفضل الدعم المباشر من مدير عام الهيئة الشيخ احمد المنصور ونائبه للشؤون الرياضية د.حمود فليطح اللذين لا يتوانيان عن تشجيع مثل هذه الافكار التي تستقطب الصغار للرياضة وممارستها.

وأبدى الهزيم سعادته بالمستويات الفنية التي قدمها اللاعبون الصغار وهو ما يؤكد ان مستقبل الكرة الكويتية سيكون بأمان في ظل وجود مثل هذه المواهب.

بدوره، عبر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالعزيز المنيع عن إعجابه بالمستويات التي يقدمها النشء في هذه البطولة، مشيرا الى وجود عدد من اللاعبين الذين سيكون لهم شأن في المستقبل في حال حافظوا على تدريباتهم.

وأوضح المنيع ان البطولة حظيت باهتمام كبير من قبل الهيئة العامة للرياضة وبشكل اخص من المدير العام الشيخ احمد المنصور ونوابه وهو ما كان له الأثر في المساهمة بإنجاح البطولة وظهورها بالشكل المناسب.

وكشف المنيع عن مشاركة فريق يمثل أكاديمية التمت سوكر في بطولة دولية ستقام في مدينة برشلونة الاسبانية خلال شهر ابريل المقبل، مشيرا الى أن هذه البطولة ستحظى بمشاركة نخبة من الفرق العالمية ونأمل من خلالها ان نساعد الصغار على تطوير إمكاناتهم.

وشكر المنيع في ختام حديثه الهيئة العامة للرياضة وجميع العاملين في اللجنة المنظمة وكذلك الأكاديميات المشاركة وهو ما اخرج البطولة بالصورة التي خططنا لها.