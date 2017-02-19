شهدت الجولة الرابعة لبطولة الإمارات الدولية لسباق الـ «سوبر.بايك» للدراجات النارية التي اختتمت في امارة دبي بحلبة «اوتو.دروم» منافسات قوية وسط مشاركة كويتية. ففي السباق الأول لفئة الـ «600 سي.سي.» حقق المركز الأول اللبناني محمود تانير فيما جاء السويدي ماقنوس موس بالمركز الثاني وحل المتسابق نواف الشعيبي بالمركز الثالث.
أما في السباق الثاني للفئة نفسها فقد حقق المركز الأول الإماراتي ناصر الشيبه فيما جاء فهد الغربللي في المركز الثاني والسعودي ابراهيم الشريدة في المركز الثالث. وقال المتسابق فهد الغربللي في اتصال هاتفي مع «كونا» ان السباق كان على درجة كبيرة من الصعوبة اذ شارك فيه نخبة من أفضل السائقين في المنطقة «ولكننا تمكنا من تقديم مستوى مرض مقارنة بتجهيزات بقية المشاركين».