تنطلق اليوم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية الثامنة في سابورو باليابان بإشراف المجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الشيخ أحمد الفهد وتستمر حتى 26 فبراير الحالي، ويشارك فيها نحو 1200 رياضي ورياضية من 32 دولة، منهم رياضيون يمثلون نيوزيلندا وأستراليا للمرة الأولى بعد موافقة المجلس الأولمبي واللجنة اليابانية المنظمة، لكنهم سيشاركون كضيوف في المسابقات الفردية ولن تحتسب نتائجهم ضمن جدول الميداليات.

وتتضمن الدورة منافسات في خمس رياضات موزعة على 11 لعبة و64 مسابقة.

ووصل الفهد امس الى سابورو لافتتاح الدورة وكان في استقباله في مطار شيتوزي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية تسونيكازو تأكيدا ومسؤولين آخرين، ثم توجه الى وسط المدينة والى مقر المجلس الأولمبي في فندق غراند سابورو، حيث التقى نائب عمدة المدينة اكيهيكو ايتاغاكي وأمين عام اللجنة الأولمبية اليابانية مورياكي ايكوشيما، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الكوري الجنوبي تشانغ اونغ وعددا آخر من المسؤولين.



وقال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي: أتطلع الى رؤية أكبر دورة ألعاب آسيوية شتوية في التاريخ بمشاركة 1200 رياضي من 32 لجنة أولمبية بما فيها نيوزيلندا واستراليا.



ويرأس الفهد في اليوم التالي اجتماع المكتب التنفيذي التاسع والستين للمجلس الأولمبي الآسيوي، قبل أن يتوجه الى حفل افتتاح الألعاب، ويعقبه حفل استقبال من قبل اللجنة الأولمبية اليابانية للبعثات المشاركة.



وستكون هذه الألعاب الآسيوية الشتوية الرابعة التي تستضيفها اليابان، بعد سابورو في عامي 1986 و1990 وأوموري في عام 2003. وتقام المنافسات في 12 منشأة، 11 منها في سابورو، اما اوبيهيرو فتستضيف منافسات التزحلق السريع.