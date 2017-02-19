تختتم مساء اليوم النسخة الثالثة من بطولة مهرجان يوم الكويت الوطني للمبارزة على صالة نادي اليرموك بمشرف تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور، حيث انطلقت البطولة صباح أمس بإقامة الدور التمهيدي حسب النظام المستحدث بتجميع أسلحة المبارزة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر في فريق واحد، وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق هذه الفكرة بعد ان حققت النجاح من خلال دمج اسلحة اللعبة خلال النسختين السابقتين بما يخدم تطويرها وإضفاء المزيد من روح الاثارة والمنافسة بين اللاعبين المشاركين.

وحظيت البطولة بمشاركة عدد من أبطال العالم منهم المصري علاء الدين السيد والروماني دزليشانو صاحبي فضية الفلوريه والسابر في اولمبياد لندن 2012 على التوالي والألماني هوبنر بطل العالم، اضافة الى العديد من اللاعبين العالميين والمصنفين من دول إيطاليا وألمانيا ورومانيا وجورجيا والهند والمجر ومصر والبحرين وقطر، اضافة الى أندية الكويت والقرين واليرموك مستضيف البطولة.

ويأتي هذا المهرجان الذي يرأس لجنته المنظمة العليا امين السر العام بنادي اليرموك أحمد الجاركي ضمن احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية بتنظيم مجموعة من الشباب الكويتي المحب للعبة تحت إشراف اللاعب الدولي السابق أحمد عبدالخضر وعضوية نائب رئيس اتحاد المبارزة د.سلمان حجي والعضو السابق في لجنة الحكام الدولية وائل علي.