وقع اختيار القسم الرياضي على تشكيلة اسبوعية متميزة في لعبة اليد وتشمل المدرب والحكام واللاعبين بهدف تشجيعهم وتقديم دافع معنوي لهم لبذل المزيد من الجهد وتلقيبهم بـ «10 من ذهب» وستتغير الاختيارات في كل جولة من دوري دمج اليد العام وجاءت كالآتي:
المدرب: شهاب الدريدي (الشباب)
في حراسة المرمى: وليد الحوال (كاظمة)
الظهير الأيسر: محمد الغربللي (الكويت)
صانع الألعاب: بخيت جميل (القرين)
الظهير الأيمن: محمد الصلال (السالمية)
الجناح الأيسر: عبدالعزيز عدنان (الكويت)
الدائرة: عبدالرحمن البالول (الكويت)
الجناح الأيمن: علي البلوشي (السالمية)
أفضل طاقم تحكيمي: (هاني ابل) - (ثامر اشكنوني)