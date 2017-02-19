أصدر الزميل عبدالحميد الشطي الجزء الثاني من كتابه «أبرز حراس المرمى في الكويت»، وهو آخر إصداراته من الكتب الرياضية، والذي كان في شهر يناير الماضي.



وحفل الكتاب بالكثير من المعلومات عن حراس المرمى المحليين سواء السابقون أو من هم مازالوا يلعبون مع فرقهم، ومن بين هؤلاء عبدالمجيد خنفر ومحمد حسن وفيصل مطر واحمد الطرابلسي وعبدالحميد الشطي (صاحب الكتاب) مرورا بالمرحوم سمير سعيد وجاسم بهمن، ووصولا إلى الحراس الحاليين شهاب كنكوني وخالد الرشيدي ونواف الخالدي ومصعب الكندري وحميد القلاف وغيرهم الكثير.



وقدم الكتاب الكثير من المعلومات والإحصائيات عن حراس المرمى وبعض الحراس الأجانب الذين شاركوا مع فرقنا المحلية، وذكر الشطي أيضا العديد من الحوادث الغريبة التي حصلت معهم طوال العقود الماضية منها تسجيل بعض الحراس للأهداف.