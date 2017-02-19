صراع بين برقان والقرين والصليبخات على التأهل للممتاز

يعقوب العوضي

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ينصب تركيز مشاهدي ومتابعي لعبة كرة اليد الكويتية على بطاقتي التأهل المتبقيتين في مرحلة الدمج والتي تتصارع عليها 3 فرق حتى الآن، حيث يحتاج برقان الى نقطة تمنحه ضمان الصعود الى الدوري الممتاز، بينما يحتاج القرين والصليبخات الى الفوز، وفي حال فوز الفرق الثلاثة سيتأهل القرين مع برقان، بينما يخرج الصليبخات.



واما خسارة برقان وفوز الصليبخات وفوز القرين فتعني تأهل القرين واللجوء الى لائحة لجنة المسابقات للفصل بين برقان والصليبخات والتي تنص على ان يؤخذ بمجموع النقاط في مباريات الفرق المتعادلة فقط (كلا مع الآخر) في مباريات دوري الدمج وترجح كفة من تكثر نقاطه عن الآخر وبمعنى اوضح يؤخذ بالمواجهات المباشرة بين الفريقين وفي حال تعادلهما في المواجهات المباشرة يتم احتساب ما لهما وما عليهما من اهداف وترجح كفة الفريق الذي يكون فارق أهدافه اكثر.



وما ذكر آنفا مثبت في الفقرتين الأولى والثانية من اللائحة الخاصة بمسابقة الدوري العام لموسم 2016 و2017. الكويت «طاير» لم ينتظر الكويت الوصول الى الدوري الممتاز لخطف الصدارة من زعيم كرة اليد الكويتية السالمية صاحب الـ 11 لقب، انما نجحت كتيبة سعيد حجازي في خطف الصدارة بصورة مؤقتة في الجولة وما عاون الجهاز الفني وجود لاعبين من مستوى آخر ووجود صف ثان في الفريق بمستوى الصف الأول والذي يستطيع تقديم نفس المستوى طوال الموسم، ناهيك عن ان الأبيض مستمر في سلسلة انتصاراته حتى الآن.



وفي الطرف الآخر السالمية لم يتخل عن قوته والصدارة، حيث انه لم يخسر وبدأ مرحلة المنافسة الحقيقية منذ الجولة الماضية، وعليه فإن كتيبة المدرب الوطني خالد الملا تتطلع للصدارة وخطف نقاط الأسبقية الثلاثة والتي تمنح للمتأهل الى الدوري الممتاز صدارة الدمج.



السالمية واصل تدريباته وواصل السالمية استعداداته لمواجهة فك الصدارة، حيث ركز الجهاز الفني على معالجة الأخطاء وبعض الجمل التكتيكية، وحول مبارا ة الكويت في نهاية الأسبوع المقبل قال مدرب الفريق خالد الملا: نسعى الى تقديم مباراة تليق بسمعة الفريقين وسنقدم فيها كل ما يمكن تقديمه بعيدا عن الشد والتوتر العصبي.



الرامزي: نتطلع إلى التأهل وفي السياق ذاته، أكد مدير اللعبة في القرين عمار الرامزي أن الجميع في النادي يعمل على قدم وساق للوصول بالفريق لأفضل الحالات البدنية والفنية والنفسية بغرض حسم التأهل الى الدوري الممتاز، وأضاف: لقد تعرض فريقنا للضغط النفسي بسبب بعض الاخطاء التحكيمية الا اننا نتمنى تلافي مثل تلك الاخطاء في المستقبل وخاصة في المربع الذهبي في حال تأهلنا.



وحول لقاء الفحيحيل، اكد الرامزي أن الفريق يبحث عن نقطتي المباراة، مشيرا الى ان المهمة ليست سهلة كما يتصورها البعض فالفحيحيل قدم مستويات متميزة منذ بداية الدوري وحتى الآن.طه: مهمة صعبة وليست مستحيلةوفي السياق نفسه، أكد مدرب الصليبخات عباس طه أن المهمة المقبلة المتمثلة بتحقيق الفوز على اليرموك صعبة ولكنها ليست مستحيلة خاصة بعد المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق مؤخرا، وواصل: لدينا لاعبون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا اشك بقدرتهم على تنفيذ التوجيهات بالصورة المطلوبة.

GOOD LUCK

الحضور الأمني بصورة متواصلة في المباريات والحرص على حفظ الأمن والأمان في صالة الشهيد في الدعية.

HARD LUCK

لاعبو المراحل السنية بحاجة الى الملاعب المغطاة بالكامل بعيدا عن الظروف المناخية وتغيير الأرضية الترتانية والتي تعتبر احد الأسباب الرئيسية للإصابات الخطرة.

غرد مع «الأنباء»

تختص هذه الفقرة بتغريدات المتابعين لكرة اليد ونظراتهم الفنية والتي ستنشرها لكم «الأنباء» أسبوعيا بعد كل جولة حرصا منها على تفعيل دور متابعي اللعبة:

أفضل هجوم

الكويت له ٤٥٩ هدفا

أفضل دفاع

السالمية عليه ٢٤٨ هدفا