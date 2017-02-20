قائمة الأبيض خالية من الإصابات المؤثرة

مبارك الخالدي

تصاعـدت وتيـرة استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت لمواجهة كاظمة غدا الثلاثاء في نهائي كأس سمو الأمير، ودخل الأبيض معسكرا بعد تمرين أمس في احد الفنادق إمعانا في توجيه تركيز اللاعبين نحو المباراة التي يسعى من خلالها الفريق إلى تحقيق اللقب ليضاف إلى لقبيه هذا الموسم وهما كأس السوبر وكأس ولي العهد، وقال المدير المساعد للفريق محمد الهاجري لـ «الأنباء» ان المباراة مهمة للغاية في حسابات إدارة النادي بهدف الحصول على اللقب وبالتالي تحقيق اللقب الثالث.

وأضاف بالتعاون مع الجهاز الفني حرصنا على الدخول في معسكر قبل المباراة وبعد تمرين أمس لحرصنا على توجيه تركيز اللاعبين نحو المباراة وزيادة الحصص النظرية التي يرغب الجهاز الفني في تزويد اللاعبين بها في أجواء بعيدة عن أي مؤثرات، وقال: يمتع لاعبو الأبيض بمعنويات عالية قبل المباراة كعادتهم دائما في المهمات التي تتطلب الحضور الذهني، كما تخلو قائمة اللاعبين من الإصابات المؤثرة باستثناء بعض الحالات البسيطة التي نأمل أن تكون جاهزة قبل المباراة.

وناشد الهاجري جماهير الأبيض مساندة الفريق، وقال أطلب من جماهيرنا الوفية التواجد ودعم اللاعبين في ستاد جابر كعادتها للوقوف خلف الفريق وتشجيعه لتحقيق الفوز والكأس الغالية ليكون اللقب الثالث للفريق هذا الموسم.