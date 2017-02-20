الاختيار سيكون للاعب الجاهز بغض النظر عن ناديه

ندرس إمكانية المشاركة في بطولات خارجية

أحمد السلامي

أكد مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد كرة القدم خالد الشمري في حديث خاص مع «الأنباء» أن الاختيارات التي وقعت على المدربين الوطنيين لقيادة المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية جاءت بعد ترشيحات لعدد من الأسماء التي تم رفعها إلى مجلس الإدارة الذي اختار مجموعة ارتأى أنها الأكثر قدرة على قيادة العمل في الفترة القادمة والتي تحتاج إلى مدربين متفرغين ويمتلكون سيرا ذاتية تؤهلهم للقيام بالأدوار المناطة بهم على أكمل وجه.

وقال الشمري: مجلس الإدارة اعتمد تعيين محمد إبراهيم لقيادة المنتخب الأول، بينما اختير المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة لقيادة المنتخب الأولمبي، فيما أسندت مهمة تدريب منتخب الشباب إلى المدرب الوطني وليد نصار، بينما اختير المدرب الوطني أنور بوطيبان لقيادة منتخب الناشئين، كما وقع الاختيار على المدرب الوطني طارق الخليفي للإشراف على تدريب منتخب الأشبال.

وأضاف: مجلس الإدارة منح الضوء الأخضر للمدربين الوطنيين الذين وقع عليهم الاختيار لقيادة المنتخبات الوطنية لترشيح من يرونه مناسبا في الجهاز الفني المساعد لهم على أن يتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

وأشار الشمري إلى أن كل مدرب ستترك له مساحة واسعة من حرية اختيار اللاعبين الذين يرونهم مناسبين وفق شروط ومعايير محددة لا يمكن تجاوزها أو التهاون بها، وهي أن يكون اللاعب مشاركا مع فريقه ولن يتم اختيار اللاعب المستبعد من صفوف فريقه، كما سيكون هناك استثناء للاعب المصاب الذي يتم اختياره حيث سيعرض على طبيب المنتخب لتقييم إصابته وإمكانية عودته للمشاركة في الوقت المناسب لخدمة المنتخب وفي حال ثبت طبيا عدم الاستفادة منه فسيتم استبعاده فورا.

واشار إلى أن التدخل الإداري سيكون حاضرا في حال وقع الاختيار على لاعب لا يخدم المنتخبات الوطنية في ظل وجود لاعب آخر جاهز ويمكن له أن يساهم في إنجاح خطة العمل، حيث يتم الاجتماع مع المدرب المسؤول عن المنتخب والتباحث في آلية الاختيار لضمان عدم وقوع ظلم على أي لاعب يهضم حقه في عدم اختياره.

واستطرد خالد الشمري في حديثه قائلا: الاختيارات لن تنحصر على أندية معينة بل ستكون الاختيارات من كل الأندية بحيث يتم اختيار اللاعب المميز مع فريقه والقادر على خدمة المنتخب في الفترة القادمة بغض النظر عن اسم النادي الذي ينتمي اليه أو تاريخ اللاعب بشخصه، فلدينا مواهب حقيقية في مختلف الأندية وتستحق أن يتم اختيارها ليكونوا ضمن تشكيلة المنتخبات الوطنية وهو حق مشروع لهم وواجب علينا الاستفادة منهم بالطريقة المناسبة التي تخدم فكرة تطوير المنتخبات الوطنية.

ولفت إلى أن الإدارة ساوت بين كل المنتخبات الوطنية من حيث الاهتمام، إلا أنها ستصب جل تركيزها على منتخبات الأمل التي تبدأ من البراعم وتنتهي مع المنتخب الأولمبي، حيث سيكون لهم المستقبل وهم من يجب أن نرعاهم ليكونوا نجوم المستقبل الذين نعتمد عليهم في المنتخب الأول مستقبلا، مشيرا إلى أن الاهتمام بهذه المنتخبات لا يعني التقليل من قيمة وأهمية مراعاة المنتخب الأول الذي يعتبر الواجهة الرئيسية إلا أننا نعقد الأمل على مستقبل الشباب في تحقيق الانجازات التي نتطلع إلى حصدها.

وحول إمكانية إقامة تجمع في الوقت الراهن للمنتخب الوطني، علق الشمري قائلا: حاليا يصعب علينا دعوة اللاعبين للمشاركة في تجمع خلال الأيام القادمة وذلك نظرا لضغط جدول منافسات بطولة الدوري، إلا أن ذلك لا يعني وقوفنا مكتوفي الأيدي، خاصة مع ما يتردد من وجود بارقة أمل لرفع الايقاف والذي إن تحقق ذلك فعليا فسيتم إعداد المنتخبات الوطنية للمشاركات الخارجية وفق الامكانيات والدعم الكبير المقدم لنا من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وأشار إلى أن هناك مراسلات تجرى حاليا للمشاركة في بطولات خارجية بهدف تمكين لاعبي المنتخبات الوطنية من المشاركة خارجيا وفتح المجال أمامهم ونحن لا نرغب حاليا في التسرع بالإعلان عن النتائج حتى اكتمال الرؤية واتضاح الصورة بشكل عام لنحصد بذلك ثمار عملنا في اسعاد الجماهير الرياضية.