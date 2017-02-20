يعقوب العوضي

تتواصل منافسات دوري اليد العام على صالة الشهيد بإقامة ثلاث مباريات مساء اليوم ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة من مرحلة الدمج، ويلعب أولا الساحل (٤ نقاط ) مع خيطان (٤ نقاط )، وفي المباراة الثانية يتواجه التضامــن ( نقطتان ) مع بــرقــان (١٨ نقطة ) وأخيرا يلتقي النصر (١٢ نقطة ) مع الشباب (٦ نقاط ).

وحتى الآن لم تحسم البطاقتان الأخيرتان المؤهلتان إلى الدوري الممتاز، فبعد تأهل السالمية، الكويت وكاظمة أبقت فرق الصليبخات، القرين وبرقان على حظوظها.

وتعتبر مواجهة برقان للقرين بمنزلة الفرصة الذهبية لضمان النقاط الـ ٢٠ والتأهل إلى الممتاز دون انتظار نتائج الفرق الأخرى وعطفا على أداء التضامن في السنوات الأخيرة فإن برقان الأقرب للفوز.

مكافآت مجزية

من جانبه، اكد مدير اللعبة في برقان فواز العجمي ان مجلس إدارة النادي برئاسة هملان الهملان رصد مكافآت مجزية للاعبين في حال التأهل إلى الممتاز، وقال: تهتم الإدارة بتطوير اللعبة والدفع بعجلة تقدمها الى الامام دوما، واثنى العجمي على جهود مجلس الإدارة واللاعبين والجهازين الإداري والفني لتعاونهم.