بمناسبة اقتراب انطلاق بطولة سبورتي العالمية لكرة القدم الجمعة المقبل تحت رعاية وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، والتي تقام على ملاعب منتزه بوليفارد بالسالمية بمشاركة 16 فريقا يمثلون أكاديميات وأندية عربية وأجنبية تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة ومجموعة من شركات القطاع الخاص وبرعاية حصرية إعلامية من «الأنباء»، أقام المنظمون على الحدث مؤتمرا صحافيا مساء السبت الماضي في هوليداي إن.

وأوضح أحمد مدعث مدير مركز الإبداع الرياضي للشركة المنظمة العليا للبطولة خلال المؤتمر الصحافي أن البطولة تنطلق الجمعة على ملاعب منتزه البوليفارد بمشاركة 16 فريقا من 10 دول يمثلون اكاديميات وأندية محلية وعالمية.

وبين أنه تم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة الى 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل الاول والثاني من كل مجموعة الى دور الثمانية.

وأشار مدعث الى انه تم تخصيص جوائز لأحسن لاعب في البطولة باسم المرحوم محمد فهاد، وجائزة أفضل حارس باسم المرحوم سمير سعيد، وجائز للفريق المثالي باسم المرحوم فيصل المطيري.

واضاف ان انشطة البطولة تنطلق في الساعة 10 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء بقيادة حكام معتمدين من الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

من جانبه، أكد مدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم أن الهيئة العامة للرياضة ترعى هذه البطولة العالمية نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في اكتشاف المواهب الرياضية التي تعد أهم روافد لجميع المنتخبات الوطنية.

والفرق المشاركة هي: مان سيتي - انتر ميلان - اسبانيول - الأهلي السعودي - الهلال القدس الفلسطيني - صيدون اللبناني - فيس جوردن ـ تشامبيون البحريني - وعدد من الأندية المحلية.