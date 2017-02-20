توجه عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة التسويق سلامة العنزي بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد على رعايته الكريمة لمهرجان ونهائي كأس سموه والذي سيقام في تمام الساعة 6:10 من مساء الغد المقبل على ستاد جابر الأحمد الدولي.

وشدد العنزي على اعتزاز أسرة كرة القدم بنهائي كأس سمو الأمير، مؤكدا أن هذا الحدث الرياضي الكبير يحتل مكانة هي الأبرز من بين كل الأحداث الرياضية في قلوب الجميع ووجدانهم.

وأعلن العنزي عن إقامة مهرجان قبل انطلاق المواجهة النهائية التي ستجمع الكويت مع كاظمة، مبينا أن المهرجان سيتضمن «أوبريت» غنائيا سيشدو فيه كوكبة من المطربين الكبار وهم: نوال الكويتية وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل وعبدالكريم عبدالقادر ومحمد البلوشي، وذلك في تمام الساعة 4:50 بالإضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى.

كما أعلن العنزي عن إجراء سحب علني للجماهير التي ستحضر اللقاء على 6 سيارات وعدد من الهواتف النقالة وتذاكر الطيران، مطالبا الجماهير بضرورة الاحتفاظ بالتذاكر التي ستحصل عليها مجانا عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد WWW.KFA.ORG.KW، وكذلك الصفحة الخاصة للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر KUWAITFA@، من أجل الحصول على الجوائز المحددة في حال حالفهم التوفيق بالفوز بإحداها.

واختتم العنزي تصريحه معربا عن أمنيته أن يخرج المهرجان والمباراة النهائي بالشكل اللائق بهذا الحدث الرياضي الكبير.

المؤتمر الصحافي والاجتماع الفني

يعقد في الـ 12:30 من ظهر اليوم المؤتمر الصحافي لنهائي كأس الأمير بمقر ستاد جابر، وذلك بحضور مدربي طرفي المواجهة النهائية بين الكويت (محمد عبدالله) وكاظمة (الروماني فلورين ماتروك)، بالإضافة إلى لاعب من كل فريق.

ويعقد المؤتمر الفني في الـ 12 من ظهر اليوم بمقر الاتحاد، بحضور مراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلين عن لجنة المسابقات وناديي الكويت وكاظمة.