عبدالعزيز جاسم

يبدو أن الأمور تسير على خير ما يرام في البيت البرتقالي قبل 24 ساعة من خوض المباراة النهائية لكأس سمو الأمير أمام الكويت على ستاد جابر، فتدريبات الفريق لا ينقصها سوى الحارس فواز الدوسري المصاب، والروح المعنوية العالية حاضرة بقوة، واللاعبون ينتظرون انطلاق المباراة، والمدرب فلورين ماتروك وضع في باله قائمة الـ11 لاعب الأساسيين وقائمة البدلاء وطريقة اللعب التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة.

وعلى مستوى الجهاز الإداري لا توجد أي تعقيدات فالتزام اللاعبين في التدريبات هو ما يشغل بالهم عادة وهو أمر حاضر بقوة، فيما فضلوا إبقاء اللاعبين بوضعهم الطبيعي المعتاد دون وضع معسكر داخلي قد يغير من نشوتهم الحالية لذلك سيكتفون بتدريب أخير اليوم قبل المغادرة لستاد جابر وخوض نهائي أغلى الكؤوس.

ومن الواضح أن الجو العام في الفريق يسوده الهدوء، لكنه قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة.