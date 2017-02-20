يعقوب العوضي وكونا

أسدل الستار على منافسات كأس الأمم الثانية لجمال الخيل المصرية ضمن مهرجان الكويت للجواد العربي مساء امس الاول برعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد على ميدان مركز الجواد العربي (بيت العرب)، وأناب عن صاحب السمو في حضور حفل الختام نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بحضور وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وعلاء الرومي رئيس مجلس أمناء مركز الجواد العربي بالاضافة الى رؤساء المرابط المشاركة في المهرجان.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج المهرة (زينة النواصي) لمربط النواصي من الكويت بلقب أجمل فلوة لعمر سنة، وحصلت المهرة (راية الدانات) لمربط الدانات على المركز الثاني فيما نالت المهرة (ماربيا السلام) لمالكها محمد الرخيص المركز الثالث.

وفي منافسات أجمل فلو والمخصص للجياد (عمر سنة فما اقل)، أحرز المهر (جراح الوافي) لمالكه الشيخ محمد علي الصباح المركز الأول وحل المهر (مهلب الشاجر) لمربط الشاجر في المركز الثاني فيما حصل المهر (عبس الخشاب) لمالكه مبارك الخشاب على المركز الثالث.

وفي مسابقة أجمل مهرة (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات) فازت المهرة (حكايات حب) لمالكها احمد البابطين من الكويت بالمركز الأول فيما نالت المهرة (مشهورة الشقب) لمربط الشقب من قطر المركز الثاني متقدمة على المهرة (الصفا الجزيرة) لمربط الجزيرة التي حازت المركز الثالث.

إنجاز آخر للدانات

وفي مسابقة أجمل مهر (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات) احرز الجواد (د. مناف) لمربط الواوان من الكويت المركز الأول ونال الجواد (عز الدانات) لمربط الدانات من الكويت المركز الثاني فيما حصل المهر (اسامة الدار) لمربط الدار من الكويت على المركز الثالث.

وفي فئة الأفراس وهي الخيل من عمر أربع سنوات فأكثر توجت الفرسة (منوة الريان) لمربط الريان من قطر بلقب الأجمل تلتها الفرسة (ميسونة) لمربط الدانات من الكويت بالمركز الثاني في حين جاءت الفرسة (تبراح الشقب) لمربط الشقب من قطر بالمركز الثالث.

وفي مسابقة أجمل فحل وهي الخيل من عمر أربع سنوات فأكثر فاز الجواد (ادهم صقر) لمالكه الشيخ محمد علي الصباح من الكويت بالمركز الأول وجاء الجواد (حيزوم الاصيل) لمالكته ايمان القطان من الكويت ثانيا فيما حل الجواد (امير الهجرة) لمربط الدار من الكويت في المركز الثالث.

وأكد الشيخ علي الجراح ان استمرار نجاح المهرجان جاء بتعاون الجميع وبفضل الدعم المستمر من صاحب السمو، وأجبر عن فخره واعتزازه بتمثيل صاحب السمو في المحفل الدولي الكبير، مشيدا بالحضور الجماهيري والمشاركة الواسعة من مرابط الخيل من جميع الدول العربية والاجنبية، مؤكدا ان المهرجان التراثي الكبير استقطب المشاركات المختلفة محليا ودوليا.

إشادات من الروضان وفليطح وحيات

بدوره، أعرب الروضان عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس الامم وهنأ اللجنة المنظمة على إبراز وجه الكويت المشرف في التنظيم والإدارة.

من جهتهما، اكد د.حمود فليطح ومسعود حيات ان رعاية صاحب السمو لمختلف الانشطة الرياضية يحقق لها النجاح وان بيت العرب قدم مهرجانا رائعا لكأس الامم واتسم بالحضور الجماهيري المميز الذي أضاف نجاحا آخر للبطولة المشرفة.

الرومي يكرّم الحكام

وقام علاء الرومي رئيس مجلس الامناء ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة بتكريم الحكام الدوليين، وشكر صاحب السمو الامير على رعايته للبطولة، كما شكر الأمراء والشيوخ من الدول الشقيقة الذين شاركوا في البطولة، مشيدا بالرعاة وأعضاء اللجنة المنظمة والعلاقات العامة بقيادة طيبة الرويح والمعلقين نبيلة العلي من الكويت وعبدالله البرمكي من الاردن اللذين ساهما في النجاح الكبير ورجال الصحافة والإعلام على دورهم المميز.