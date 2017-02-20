برعاية ورثة المغفور له الشيخ جابر الأحمد أمير القلوب الراحل ومحافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود وشركة زين للاتصالات وبحضور جماهير غفيرة.

يشهد مضمار سباق الخيل بنادي الصيد والفروسية في الثالثة من بعد عصر اليوم الاجتماع السادس عشر لسباق الخيل لهذا الموسم الذي قيد فيه ٤٣ جوادا وفرسا من مختلف الدرجات منها سبعة جياد من النتاج المحلي تتنافس علي مسافة ٢٢٠٠م من اجل الفوز بالكأس المقدم من ورثة المغفور له الشيخ جابر الأحمد أمير الكويت الراحل أمير القلوب والجياد المشاركة هي جوهر والركين وموزه ومنسيه لاسطبل دسمان وعرفان وغمازه لأبناء نايف الدبوس وشبل يسوف للمطوع والتوقعات صعبة لتحديد هوية الفائز نظرا لتجهيز الخيل المشاركة والاستعداد للمهرجان الكبير كما تتنافس ثلاثة عشرة جوادا وفرسا من المبتدئات علي مسافة ١٨٠٠م من اجل الفوز بالكأس المقدم من شركة زين للاتصالات.

كما يتنافس ١٣جوادا وفرسا علي مسافة ٢٠٠٠م من اجل الفوز بكاس المهرجان المقدم من محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود.