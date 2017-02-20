واصل منتخبنا الوطني للدراجات المائية المشكل من النادي البحري، مشوار تألقه وحضوره القوي والمشرف في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، من خلال فوزه بسبعة كؤوس في الجولة الرابعة من البطولة، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في بحيرة الممزر، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للرياضات البحرية، وبمشاركة 70 متسابقا مثلوا الكويت والإمارات وقطر والسعودية، وكل من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وإيطاليا، وروسيا، والتشيك، وإسبانيا، وفرنسا، والمجر، وپولندا، والدنمارك، والنمسا.

وواصل البطل العالمي محمد بوربيع، منافسته المثيرة في فئة الجالس معدل GP لكبار المحترفين للمحافظة على اللقب، محققا كأس المركز الثاني في السباق، ومقلصا الفارق الضئيل بينه وبين المتصدر البطل العالمي المجري جورجي كازا، فيما استطاع البطل العالمي عبدالرحمن غازي العمر أن يعوض غيابه في الجولتين السابقتين، ليحقق كأس المركز الثاني في فئة الستوك إكسبيرت للمحترفين.

واستطاع المتألق سالم المطوع تحقيق كأس المركز الثاني في السباق لفئة الواقف إكسبيرت ليمتد ليواصل مشوار منافسته على اللقب عقب احتلاله للترتيب الثاني متفوقا على المجري أتيلا ديري الذي احتل الترتيب الثالث، وليكون ولأول مشاركة له في البطولة، أقرب المنافسين للمتصدر الإمارات سلمان يونس العوضي، كما استكمل المصنف العالمي زيد الزيدي مشوار تألقه من خلال فوزه بكأس في فئة الستوك للمبتدئين، فيما حقق البطل العالمي نواف الفرحان كأس المركز الرابع في فئة ski الواقف لكبار المحترفين، كما حقق عبدالعزيز عمر كأس المركز الثاني في فئة فري ستايل، واستطاع بدر الشطي تحقيق كأس المركز الخامس في فئة الواقف لناشئين.

من جانبهم، جدد أبطال المنتخب حرصهم على استكمال مشوار التميز، ورفع علم الكويت في منصات التتويج، ليتزامن ذلك مع احتفالات الكويت الوطنية.