محمد راتب
اختتمت بطولة القيروان لكرة القدم بحضور اللاعب الدولي جاسم يعقوب ومختار المنطقة صباح العنتري ورئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس ناصر المطيري ونائب مجلس الادارة زيد هادي العازمي وأمين السر وليد يعقوب والاعضاء خالد المنصوري وسلمان اللافي العنزي ومركز الأمل فهاد العريمان بفوز فريق حمد الفضلي، ومن ثم توج اللاعب جاسم يعقوب بمناسبة اختيارة ضمن ٤٨ اسطورة في العالم وسط حضور كثيف.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية القيروان م.ناصر شليويح المطيري ان الجمعية حريصة كل الحرص على إقامة الأنشطة التي تحتاجها المنطقة فلا شك ان البطولة لها أهمية كبرى لدى مجلس الادارة لان الرياضة صحة لجسم الانسان ونحن نعتمد اعتمادا كليا على شبابنا اذ نحرص كل الحرص على إقامة الأنشطة الرياضية لهم، لاسيما بعد ان تم تكريم المرعب جاسم يعقوب لاختياره ضمن ٤٨ اسطورة بالعالم.