حقق فريق مركز شباب الدعية لقب بطولة نيلسون مانديلا الاولى لكرة القدم التي نظمتها ادارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع سفارة جنوب افريقيا لدى الكويت تخليدا لذكرى الزعيم الأفريقي المناضل ورمز الحرية بالعالم.

واقيمت البطولة على ساحة مشرف النموذجية بحضور نائب المدير العام لشؤون الرياضة ومدير عام الهيئة بالإنابة د.حمود فليطح ونائب المدير العام لشؤن الشباب احمد الخزعل واصحاب السعادة سفراء جمهورية جنوب افريقيا وجيبوتي والسنغال «عميد السلك الديبلوماسي بالكويت» وعددا من ممثلي السفارات الافريقية.

وتنافست في البطولة جميع مراكز الشباب بالكويت بنظام خروج المغلوب وتمكن فريق مركز شباب الدعية من الفوز بلقب البطولة واحتل فريق مركز شباب العارضية المركز الثاني وحل فريق مركز شباب القصور في المركز الثالث.

وعقب تتويج الفائزين قامت سفارة جمهورية جنوب افريقيا بتقديم شهادات تقدير لجميع الفرق المشاركة واعضاء اللجنة المنظمة، كما قامت السفارة على هامش البطولة بإقامة معرض للمنتجات والسلع التي تتميز بها جمهورية جنوب افريقيا والذي اشتمل ايضا على جناح خاص بالتراث الجنوب أفريقي.