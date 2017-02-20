اختتمت بطولة «جابر الاحمد» السنوية المفتوحة للسيارات والدراجات السبت الماضي التي نظمها النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية على حلبة النادي للعام الـ11 على التوالي.

ففي بطولة (موتو.كروس) للدراجات النارية ظفر عبدالله الشطي بالمركز الاول للفئة المفتوحة وجاء مشاري ابو شيبة ثانيا وعبدالله بن خصيف من دولة الامارات بالمركز الثالث.

وفي فئة (مان.كلوب) حقق المتسابق مايكل ديسبارو المركز الاول ومحمد اسماعيل المركز الثاني فيما جاء المتسابق البحريني مشعل حسين بالمركز الثالث.

وأكد رئيس النادي الشيخ أحمد الداود لـ«كونا» ان النادي يهدف من اقامة مثل هذه البطولات الى نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين في الكويت بأهمية ممارسة رياضة السيارات والدراجات في اجواء آمنة وتحت مظلته.

وقال ان هذه الغاية تجسدت فعليا خلال فعاليات البطولة التي انطلقت الخميس الماضي وشهدت منافسات قوية واداء رفيعا من المتسابقين أمتع الحاضرين في تجمع منظم بأعلى مقاييس الامن والسلامة مشيدا بالمستوى الفني للبطولة التي شهدت مشاركة كثيفة من فرق الدراجات النارية والفريق الاستعراضي الفرنسي وبحضور جماهيري من العائلات والشباب.

وأثنى على الجهود التي بذلها اعضاء اللجنة المنظمة للبطولة من الشباب الكويتي المتحمس على مدى الاشهر السابقة لضمان نجاح التنظيم، معربا عن الاعتزاز لما يقوم به أعضاء مجلس الادارة من سعي دؤوب لتطوير هذه البطولة وغيرها من الأنشطة التي تنظم تحت مظلة النادي للارتقاء بمستوى رياضة السيارات والدراجات في البلاد.

وأوضح الشيخ احمد الداود ان اللجنة المنظمة حرصت على اشراك الجمهور في فعاليات البطولة من خلال اجراء امسيات ترفيهية وفنية ساهمت في اضفاء جو عائلي بهيج، مشيرا الى ان الفترة المسائية شهدت عرضا شائقا للفريق الفرنسي العالمي ومنافسات قوية بين متسابقي (درفت) ما أسهم في انجاح البطولة فنيا وجماهيريا.

واعرب عن الشكر للجهات الرسمية في الدولة على دعمها للبطولة ومنها الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وادارة الطوارئ الطبية - وزارة الصحة على ما قدمته من جهود اسهمت في انجاح البطولة منوها بتعاون الادارة العامة للمرور مع اللجنة المنظمة في تيسير عملية التنظيم والمساعدة في استمرار الانسيابية المرورية خلال الفعاليات.