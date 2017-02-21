غياب جازع والبريكي من الكويت والهدهود من كاظمة

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب كاظمة الروماني فلورين ماتروك أنه لم يسبق ان خسر أي نهائي مع الفرق التي دربها لذا يتمنى أن يستمر ذلك التوفيق معه في مواجهة اليوم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لمدربي المباراة النهائية والذي حضره مدرب الكويت محمد عبدالله ولاعب الأبيض جراح العتيقي بالإضافة للاعب كاظمة محمد الهدهود وكذلك عريف المؤتمر الصحافي عبدالرحمن السيف.

وأضاف ماتروك أن بلوغ النهائي هو نتاج عمل لمدة سنة ونصف لذا يعتبر هذا النهائي مهم جدا لأنه جاء بعد 6 سنوات لم يصل فيها الفريق لأي نهائي سابق، مشيرا إلى أن المواجهة لن تكن سهلة لكنني سعيد باللاعبين وأدائهم المميز، لافتا إلى أنه لعب أمام الكويت 6 مباريات سابقة فاز في 3 وخسر في مثلها، لذا نحن نعرف المنافس جيدا وهم يعرفوننا أيضا لذلك من يلتزم بالتكتيك هو من سينتصر في نهاية المطاف وأنا أثق بقدرات اللاعبين وبأنهم سيقدمن كل ما لديهم.

وأضاف أن خبرة النهائيات تصب في مصلحة الكويت نوعا ما لكن لدي 6 لاعبين خاضوا النهائي الأخير وهو أمر مميز بالنسبة لنا، مشيرا إلى أن حجم الملعب أكبر من باقي الملاعب لكنه لن يكن مشكلة لفريقنا بل بالعكس سيكون عامل تحفيزي للاعبين بسبب حضور الجماهير، مشيرا إلى أن الفريق تعلم من أخطائه في مواجهات الكويت السابقة وبالتالي سيحرص على عدم تكرارها من أجل احراز اللقب.



وختم حديثة بالقول إن محمد الهدهود لن يشارك للإصابة لكنه مهم جدا في تهيئة اللاعبين وأشكره على كل ما قدمه طوال الفترة الماضية.

من جانبه، قال الهدهود إن حظوظ الفريقين متساوية قبل المباراة وعلى الورق وكذلك من خلال الخبرة لذلك من سيظهر بروح عالية أكبر سيسحم المباراة لصالحه.

أما مدرب الكويت محمد عبدالله فأشاد بمستوى كاظمة في الفترة الماضية من خلال تصدره للمجموعة الحديدية وبلوغه للنهائي وامتلاكه لعناصر مميزة بالإضافة إلى الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق، مشيرا إلى أن الكويت جاهز للمواجهة ومستعد بقوة لهذا النهائي الغالي ومن يستغل الفرص ستكون له الكلمة النهائية ويحرز اللقب.

وبين عبدالله أن الفريقين لديهم عامل الخبرة ويملكون لاعبين مميزين، مشيرا إلى أن فريقه سيفتقد لخدمات عبدالله البريكي وطلال جازع.

من جهته، أكد جراح العتيقي أنه لا خاسر في نهائي سمو الأمير، مشيرا إلى أن المنافس فريق قوي ومستواه مرتفع ويمتلك محترفين مميزين، لكننا أيضا نملتك نفس الصفات لذلك من يطبق تعليمات المدرب ويركز في المباراة سيحصل على اللقب الغالي.