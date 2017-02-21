أعرب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة القدم فواز الحساوي عن سعادته واعتزازه برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه نهائي كأس سموه الذي سيقام مساء اليوم على ستاد جابر الأحمد الدولي، إذ إن رعايته الكريمة تعد تجسيدا للعلاقة بين القيادة الرشيدة وأسرة كرة القدم، وتأكيدا على دعم سموه للرياضة والرياضيين.

وأشار الحساوي إلى أنه ليس هناك خاسر في المواجهة النهائية التي ستجمع الكويت مع كاظمة، مؤكدا أن الجميع فائزون في النهائي الغالي وهي مناسبة أكثر من رائعة يلتقي فيها المنتسبون لأسرة كرة القدم من لاعبين وحكام ومسؤولين وجماهير وأجهزة فنية وإدارية وطبية معا في وجود سموه، الأمر الذي يعتبره الجميع عيدا حقيقيا لكرة القدم الكويتية.

وأشاد الحساوي بالدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة متمثلة في حضرة سيدي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرياضة الكويتية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، ولولا هذا الدعم والمساندة ما حققت الرياضة وكرة القدم إنجازاتهم.

ورحب الحساوي بسمو الأمير حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله وكبار رجالات الدولة، مؤكدا أن الحضور الكريم يمنح الجميع دفعة معنوية هائلة لتقديم كل ما في جعبتهم سواء فيما يخص الأمور التنظيمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والجهات الحكومية المعنية أو لاعبي الفريقين الذي سيتنافسون بشرف للفوز بلقب أغلى الكؤوس.

واختتم رئيس الاتحاد كلامه، مشددا على أن الجماهير التي ستحضر اللقاء من مدرجات ستاد جابر الدولي ستكون على موعد مع المفاجآت والمتمثلة في الجوائز القيمة التي يتحصل عليها من خلال السحب العلني، أو فيما يخص توفير جميع متطلباتها في الستاد بطريقة تواكب التطور الحديث لكرة القدم، متمنيا لفريقي الكويت وكاظمة التوفيق وتقديم مستوى لائق بتاريخ الكرة الكويتية وتاريخ أغلى الكؤوس.