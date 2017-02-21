عقد في الـ 12 من ظهر أمس بمقر اتحاد الكرة الاجتماع الفني للمباراة النهائية لكأس سمو الأمير. حضر الاجتماع نائب رئيس لجنة المسابقات ومراقب المباراة عباس دشتي وعضو اللجنة د.أحمد الفرج ومدير فريق كاظمة نواف الحميدان وإداري فريق الكويت باسل الظفيري.

وطالب عباس دشتي ممثلي الفريقين بضرورة الالتزام بالتعليمات من قبل المراقبين وكذلك بالمواعيد التي تم تحديدها سلفا فيما يخص وصولهم إلى ستاد جابر الدولي أو إجراء الإحماء وانطلاق اللقاء.

كما طالب دشتي اللاعبين بالالتزام بالزي الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، حيث سيرتدي كاظمة زيه التقليدي البرتقالي، فيما سيرتدي الكويت زيه التقليدي الأبيض، إلى جانب حضور العدد المحدد لكل فريق على مقاعد البدلاء من بينهم المنسق الإعلامي.

من جانبه، أعرب د.أحمد الفرج عن أمنيته بأن يخرج اللقاء إلى بر الأمان وأن يلعب الفريقان من أجل الاستمتاع بكرة القدم، لاسيما أن المباراة تعد عيدا حقيقيا لكرة القدم.