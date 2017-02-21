التونسي مهدي: اللاعبون بالتزامهم أفلتوا من الإصابات الموسمية

يعقوب العوضي

استضافت «الأنباء» في ديوانيتها فريق الكرة الطائرة في نادي الكويت بطل الدوري الممتاز بنسخته الـ 51 مساء أمس الأول.

ويعتبر الانجاز فريدا من نوعه، إذ تحقق بعد طول انتظار وعمل دءوب من الجهازين الاداري والفني واللاعبين بدعم متواصل من مجلس الادارة.

وفي حوار صريح ومفتوح، أكد مشرف الفريق منصور الشمري أن اللاعبين ضربوا مثالا يحتذى به في الالتزام والانضباط وعدم التفريط في نقاط المباريات في جميع الاقسام الثلاثة في الدوري والمربع الذهبي.

وأضاف: لم يدخر أي شخص في النادي والفريق أي جهود في سبيل الوصول الى لقب الدوري وتحقيق انتصار مهم طال انتظاره.

وتابع: لقد كان الجهاز الفني بقيادة المدرب خالد بلعيد والمساعدين كمال الرمكي وصبري التونسيين واخصائي العلاج الطبيعي د.مهدي التونسي على قدر المسؤولية كما ان روح التعاون بينهما تجلت في الملعب وخارجه.

وأثنى الشمري على الدور الكبير لرئيس جهاز الكرة الطائرة ومدير اللعبة محمد النصف عبر متابعته ودعمه المستمرين وشكر مجلس ادارة النادي واللاعبين.

كامل: انتشينا بالفوز

أما مدير قطاع الناشئين محمد كامل، فقال: لقد انتشينا بالفوز وتحقيق البطولة، ولكن علينا منذ الآن الاستعداد لما هو قادم، حيث تنتظرنا بطولتا كأس الاتحاد والسوبر ونطمح لتحقيق الثلاثية في الموسم الحال.

وتابع نتطلع الى إصدار جدول بطولة الكأس لوضع الخطة المناسبة، حيث إننا نستعد للدخول في معسكر تدريبي خارجي أوروبي ولكن في حال عدم إصدار جدول الكأس سيكون من الصعب علينا تحديد وقت المعسكر.

وأضاف في الموسم الماضي لم نتمكن من الفوز باللقب على الرغم من وجود لاعبين على مستوى عال الا ان التوفيق جانبنا، ولكن اليوم تمكن جميع اللاعبين سواء الأساسيون أو الاحتياطيون من تقديم نموذج الالتزام التام بتعليمات الجهازين الاداري والفني وبالتالي تحقيق لقب غاب طويلا عن خزينة النادي.

ووجه شكره وثناؤه الى مجلس ادارة نادي الكويت واللاعبين ومشرف اللعبة منصور الشمري، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به مدير اللعبة محمد النصف حيث كانت متابعته المستمرة لأوضاع الفرق واللاعبين احد اهم أسباب النجاح.

وقال: كان النصف يتواصل معنا حتى اثناء ترحاله وفي احدى المرات استغرقت رحلة عودته من أميركا الى البلاد 16 ساعة ليفاجئني شخصيا بتواجده بالملعب فور وصوله الى الكويت بغرض تحفيز اللاعبين والوقوف الى جانبهم ضاربا بأفعاله نموذجا للإداري الحريص على فريقه.

الجهاز الفني: لم نواجه مصاعب

وتحدث مساعدو المدرب والجهاز الطبي، فأكدوا على ان الدعم المستمر من مجلس ادارة النادي ومن محمد كامل كان له الاثر الكبير في تذليل العقبات التي واجهت الفريق، كما أن اللاعبين قدموا الكثير من التضحيات بالإضافة الى تضحيات الجهاز الفني بقيادة المدرب خالد بلعيد، واشار د. مهدي الى أن اللاعبين بالتزامهم افلتوا من الاصابات الموسمية والتي عانى منها كثيرا في السابق، ووجه الثلاثي الشكر والثناء لإدارة النادي والجهاز الاداري بقيادة محمد النصف وبوعبدالله ومنصور الشمري.

الرفاعي: مواجهة العربي الأصعب

من جانبه، اثنى «لبيرو» الفريق عبدالرحمن الرفاعي على الدور الكبير لإدارة النادي والجهاز الاداري للعبة.

واكد ان دعمهم المتواصل سبب النجاح. وقال: لقد وجدنا في المتابعة المستمرة والاهتمام الدائم سببا يجعلنا نقدم المزيد من العطاء.

وأضاف: لقد واجهتنا صعوبات داخل الملعب وخارجه ولكن التعاون بين المثلث الرياضي ممثلا بين اللاعبين والمدربين والإداريين ساهم في إنهاء جميع العقبات وحلها.

وأفاد الرفاعي بأن مواجهة العربي في القسم الثالث من البطولة كانت الأصعب، لاسيما ان الفريق احتاج لمضاعفة جهوده لتخطي الاخضر.

عذبي: اللاعبون رجال

وفي السياق نفسه، قال «رفاع» الفريق عذبي مالك إن الانتصار لم يأت من فراغ بل جاء بعد جهود كبيرة قام بها كل فرد في الفريق سواء من الجانب الاداري أو الفني واللاعبين.

وأضاف: لقد كان اللاعبون رجالا يعتمد عليهم في الالتزام والاستعداد والحرص على عدم تفويت الفرصة لإثبات الذات في الميدان.

وشكر مالك مجلس إدارة النادي والجهازين الإداري والفني.