مع اقتراب آخر موعد للتسجيل في بطولة الكويت المفتوحة الثامنة للتنس 2017، وهو السابع والعشرون من فبراير الجاري، ومع زيادة الإقبال على المشاركة في البطولة التي تنطلق في الثاني من شهر مارس المقبل وتستمر حتى الرابع عشر منه، فقد وافق مجلس إدارة الاتحاد التنس على منح لاعبي الأندية الرياضية بالكويت نقاط تصنيف وفق ما نصت عليه اللائحة الفنية للاتحاد وسيتم اعتماد مشاركة اللاعبين في البطولة بمنزلة مشاركة للنادي واللاعب كذلك وينطبق ذلك في مسابقات الفردي تحت 11 سنة، وتحت 13 سنة، وتحت 17 سنة، والسن العام.

صرح بذلك الشيخ أحمد الجابر العبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وحث الأندية الرياضية المشاركة في النشاط على ضرورة مشاركة لاعبيها في البطولة للفائدة الكبيرة التي تعود على اللاعب والنادي على حد سواء.

ودعا الجابر ممارسي اللعبة في الكويت من مواطنين ومقيمين ولاعبي المنتخب الوطني الحاليين والسابقين بمختلف فئاتهم السنية واللاعبين القدامى والديبلوماسيين إلى المشاركة في البطولة التي تقام على ملاعب مركز التنس بالاتحاد وملاعب نادي اليرموك.

وأكد أن البطولة تلعب دورا مهما وكبيرا في نشر لعبة التنس وتطويرها في الكويت، متمنيا، لها دوام النجاح والتوفيق.