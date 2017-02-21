أحمد السلامي

وجه أمين السر العام بنادي القادسية رضا معرفي تساؤلا إلى اتحاد الجودو يستفسر فيه عن الأسباب والدوافع وراء استبعاد لاعبي فريق القادسية للجودو من معسكرات وبطولات المنتخب في فئتي الشباب والرجال.

وجاء في الكتاب الذي أرسل إلى اتحاد الجودو: نظرا لكثرة الظلم الواقع على لاعبينا من فئة الشباب والرجال ولما لمسناه من تعمد من الجهاز الفني الخاص بالمنتخب وبقرار شخصي من مدرب المنتخب بالاختيار وفق مصلحة أحد الأندية أو تصفية مشاكل سابقة له مع نادينا بظلم لاعبينا أمام أعين اتحادكم دون تدخل أو استفسار منكم بذلك «البينة على من ادعى»، لهذا نستفسر منكم ونطالبكم باعادة مراجعة كشف المنتخب المقدم من الجهاز الفني لتعلموا حجم الظلم والمحسوبية فأبسط قواعد الأمور الفنية والإدارية لا تنطبق على مجموعة كبيرة ممن تم اختيارهم.



لهذا سكوتكم يجعلنا نفكر بأن ما يحصل هو بمنزلة موافقتكم على ظلم اللاعبين ومحاربة النادي، حيث هو المنافس الأول وبطل للفئة لأكثر من 5 سنوات ولهذا الأمر لن نقف صامتين وحقوق لاعبينا وجهدهم تسلب منهم لأمور لا ترقى الى ان تحدث من اتحاد يديره أشخاص ذوو كفاءة عالية وسجل ناصع باللعبة على المستوى المحلي أو الخارجي لهذا فإننا نخطركم بهذا الكتاب على أن يفتح تحقيق بالأمر وإرجاع الحق لأهله ومحاسبة كل من يريد أن يسبب الفرقة والمحسوبية بين الأندية وهدم المستوى الفني للمنتخب، علما بأننا سنتخذ كل الاجراءات القانونية لحفظ حقوق لاعبينا.