لائحة البطولة ألزمت النادي المستضيف بتوفير متطلبات الأمن والسلامة

أحمد السلامي

أصدر مجلس إدارة نادي كاظمة بيانا يوضح فيه موقفه ومسؤوليته ودوره تجاه تنظيم دوري كاظمة الودي للبراعم والرد على ما أثير في وسائل التواصل الاجـتمـاعـي والبـرامـــج الرياضية عن مسؤوليته تجاه وفاة لاعب خيطان فيصل طلال المطيري الذي توفاه الله أثناء مشاركته مع فريقه أمام الشباب.

وأخلى نادي كاظمة مسؤوليته القانونية في وفاة اللاعب فيصل المطيري بتأكيده على أن من يتحمل مسؤولية توفير شروط الأمن والسلامة هو النادي الذي يستضيف المباراة المقامة على ملاعبه.

وجاء في البيان: ينظم نادي كاظمة دوري البراعم الودي للموسم الثالث على التوالي والذي حظي بمشاركة 11 فريقا للبراعم في نسخته للموسم 2017/2016، وخاطب النادي اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم بكتابه رقم 932 بتاريخ 2016/9/22 وجاء الرد بالموافقة على تنظيم المسابقة بموجب الكتاب رقم 185 بتاريخ 2016/9/27، وشكلت اللجنة المنظمة العليا لدوري كاظمة للبراعم برئاسة مدير قطاع البراعم بالنادي وعضوية مدراء البراعم في أندية خيطان، الكويت، العربي، اليرموك واثنين من نادي كاظمة، وعقدت اللجنة العليا اجتماعا مع جميع مدراء القطاع في الاندية في نادي كاظمة وزودتهم بلائحة المسابقة التي بدأت فعالياتها بتاريخ 2016/9/29 بنظام الذهاب والاياب، وذكر في البند رقم 7 من اللائحة «من تكون المباراة على أرضه يجب عليه التنسيق مع الفريق الآخر للمباراة وبعد الاتفاق يتم ارسال موعد المباراة الى اللجنة العليا»، كما ذكر في البند رقم 8 من اللائحة «على الفريق المضيف توفير كل ما يحتاجه الفريق الضيف والتعامل مع أي مشكلة تقع لا قدر الله سواء كانت داخل الملعب بين الفريقين بشكل عام أو خارجه مع الجمهور وأولياء الأمور ويتحمل المسؤولية عن ذلك كاملة.

ولاقى دوري نادي كاظمة الودي للبراعم نجاحا متميزا منذ انطلاقته وارتفع فيه عدد الأندية المشاركة وخلق منافسة نظيفة بين اللاعبين ومتابعة أولياء أمورهم والمهتمين بتنمية وتنشئة هذا القطاع الهام في وقت أهملت مجالس اتحاد الكرة السابقة واللاحقة هذه الفئة السنية وتركتها دون رعاية، وكانت الاقل اهتماما من باقي المراحل كونها لا تدخل في سباق كأس التفوق العام ودائما ما كانت تلغى المهرجانات التي ينظمها الاتحاد لأسباب ضيق الوقت أو عدم توافر الميزانيات أو الكادر البشري.

وعليه ومن هذا المنطلق بادر قطاع البراعم في النادي بتنظيم دوري نادي كاظمة الودي للبراعم، وذلك بالتشاور والتعاون مع جميع مدراء قطاع البراعم في الاندية الرياضية من أجل خلق المنافسة بين اللاعبين ورفع الملل من التدريبات.

وتخليدا لذكرى المرحوم بإذن الله تعالى فقد تقرر تغيير اسم دوري كاظمة الودي للبراعم الى دوري المرحوم فيصل طلال محمد المطيري للبراعم، وذلك نزولا عند رغبة الاخوة الكرام بنادي خيطان.