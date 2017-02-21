توج نادي الشباب بلقب بطولة اتحاد الكراتيه الشاملة في دورتها الثالثة التي اختتمت منافساتها اول من امس، على صالة الاتحاد في السالمية بمشاركة 710 لاعبين يمثلون 13 ناديا.

وتمكن الشباب من نيل اللقب بعد أن وصل إلى النقطة 40 متقدما بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر اليرموك الذي نال 34 نقطة، فيما جاء التضامن بالمركز الثالث برصيد 32 نقطة وحل السالمية رابعا بـ 28 نقطة.

وحل القادسية بالمركز الخامس بـ 22 نقطة، فيما جاء خيطان بالمركز السادس بـ 12 نقطة، وثم الكويت الذي حصل على 8 نقاط، والعربي والنصر 6 نقاط لكل منهما، في حين حصل كاظمة على ثلاث نقاط، اما الساحل والصليبخات فحصلا على نقطتين لكل منهما.

وحضر ختام البطولة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد مناحي الفضلي وأمين السر عماد بهبهاني اللذان توجا الفرق الفائزة.

وقال الفضلي ان البطولة شهدت تنافسا قويا ضمن لقاءات المراحل السنية على مدار تسعة أيام للعبتي الكاتا والكوميتيه، مضيفا: أن هذا التنافس يعزز مستوى اللعبة ويمكن من رفع الاداء تحضيرا للمشاركات الخارجية.

بدوره، قال مدير نادي الشباب للعبة الكراتيه محمد الحبيني ان التتويج جاء نتيجة جهود وتكاتف اللاعبين، مشيرا لدور المعسكرات الخارجية في تعزيز مهارات وقدرات اللاعبين.

وضمن منافسات كاتا جماعي اشبال، جاء اولا نادي التضامن والثاني الشباب والثالث كاظمة واليرموك، وفي قتال الفرق حل اولا التضامن واليرموك ثانيا والساحل والشباب ثالثا، وفي كاتا الجماعي حل اولا السالمية والثاني الشباب والثالث القادسية واليرموك، وفي كاتا فرق حقق اللقب اليرموك والثاني السالمية والثالث الشباب والكويت، وفي منافسات قتال فرق حل اولا التضامن فيما جاء القادسية ثانيا والشباب والنصر بالمركز الثالث.