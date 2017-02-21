يحيى حميدان

تعرض حامل اللقب القادسية لهزيمة ثانية، وذلك من الجهراء 66-68، مساء أول من أمس ضمن مباريات الجولة الثانية من دور الستة الحاسم لدوري كرة السلة.

وجاءت المباراة متكافئة ومتقاربة بالنتيجة طوال الفترات، حيث تقدم الأصفر في الربع الأول 20-14، وتعادل الفريقين 35-35، مع انتهاء الربع الثاني، وتفوق الجهراء في الربع الثالث 56-48، قبل أن يواصل تقدمه حتى النهاية بفضل تألق لاعبيه تركي حمود واحمد سعود وبدر العثمان وعبدالعزيز ضاري.

وعانى القادسية من عدم وفرة اللاعبين في الدكة لإتاحة الخيارات أمام المدرب مرتضى الموسوي.

وحقق الكويت فوزا كبيرا على العربي 91-69، وتغلب كاظمة على النصر 76-55.

ورفع الفرق الفائزة رصيدها إلى 4 نقاط، فيما أصبح رصيد الخاسرين نقطتين بعد تلقيهم الهزيمة الثانية على التوالي.

ورفع حكام مباراة «الأبيض» و«الأخضر» تقريرا بمشرف الفريق الثاني محمد الدلال بسبب احتجاجه على الطاقم.

ويبدو أن الصراع انحصر بين الجهراء و«الأبيض» و«البرتقالي» بشكل مبكر.