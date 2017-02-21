مبارك الخالدي

واصل فريق التضامن لتحت 19 سنة لكرة القدم، صدارته لدوري الشباب بعد ان تجاوز على ملعبه مساء الاول من امس فريق كاظمة 2-1، ليرفع رصيده الى (40) نقطة، فيما تجمد رصيد الخاسر عند (21) نقطة.

وبهذا الفوز تمسك التضامن بصدارته للفرق عبر تحقيق الفوز في 13 مباراة وتعادل في مناسبتين ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن في المسابقة.

وعلى ستاد صباح السالم بالنادي العربي، واصل الاخضر مطاردته للمتصدر بعد ان تمكن من الفوز على خيطان 4-1 ليرفع العربي رصيده الى النقطة الـ(39) فيما بقي الخاسر عند رصيده السابق (16) نقطة كما حقق الكويت فوزا ثمينا على الساحل ليصبح رصيده (32) نقطة وتجمد رصيد الخاسر عند (11) نقطة.

وفي ستاد ثامر بالسالمية، اكتسح القادسية مضيفه فريق السالمية بسداسية نظيفة ليصبح رصيد الاصفر (30) نقطة فيما تجمد رصيد السماوي عند (19) نقطة ونجح نجم القادسية الواعد سالم البريكي في تسجيل خمسة اهداف من مجموع اهداف فريقه فيما سجل الهدف الاخر عبدالعزيز مروي.