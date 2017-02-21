يعقوب العوضي

تقام اليوم مواجهتان ضمن اطار منافسات الجولة الخامسة عشرة والاخيرة من دوري الدمج لكرة اليد، حيث يلتقي الصليبخات (16 نقطة) مع اليرموك (8 نقاط)، بينما يتواجه العربي (15 نقطة) الجهراء (9 نقاط) وتقام المباراتان في صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية.

ينتظر الجهاز الفني للصليبخات بقيادة المدرب الوطني عباس طه نتائج الفرق الاخرى وتحديدا نتيجة مواجهة القرين مع الفحيحيل، حيث ان الفوز يؤهله الى الدوري الممتاز، لكن الخسارة قد تنصب لصالح الصليبخات.

اما اليرموك، فيعتبر المواجهة تحصيلا حاصلا والاستعداد لدوري الدرجة الأولى وكأس الاتحاد ويحسب للجهاز الفني بقيادة المدرب جاكشا الكرواتي عدم خسارته أي نقطة حتى الان منذ تسلمه دفة قيادة الفريق ومواجهة الصليبخات ستكون المقياس.



أما اللقاء الثاني فالفريقان فيه قد خسرا فرصة التأهل رسميا وهبط الاخضر والجهراء لدوري الدرجة الأولى وعليهما الاستعداد لما ينتظرهما في مباراة تتيح للجهاز الفني اختبار لاعبيه.