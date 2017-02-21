أكدت وزارة الداخلية اتخاذها الاستعدادات الأمنية والمرورية كافة لإقامة المباراة النهائية لكأس سمو الأمير التي ستقام اليوم على ستاد جابر.

وقالت الوزارة في بيان صحافي ان هناك تنسيقا وتعاونا تاما بين القطاعات المعنية كافة للحفاظ على سلامة الجماهير، داعية الجمهور الى ضرورة التعاون مع رجال الأمن والمرور حفاظا على سلامة الجميع.

وأضافت انه تم تخصيص البوابات رقم (4) و(5) و(8) لمركبات الجمهور والبوابتين (6) و(7) للجمهور الراجل والبوابة رقم (9) لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيرة إلى انه تم وضع العلامات الإرشادية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى جانب تواجد فرق من العسكريين والمتطوعين من الإدارة العامة للدفاع المدني لتسهيل عمليات الدخول والخروج.

وأوضحت الوزارة ان القطاعات الأمنية الميدانية المختصة ستقوم بتوزيع الدوريات في محيط ستاد جابر والطرق المؤدية اليه وتقاطع طريق الدائري السادس مع منطقة اشبيلية وشارع حمود الجابر وشارع أبوالقاسم، مبينة ان المركبات المخالفة سيتم التعامل معها بشكل فوري وسحبها.