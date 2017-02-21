مبارك الخالدي

قدم 20 حكما بمختلف الدرجات اعتذارهم عن عدم إدارة أي مباراة تحت اشراف اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأصدر الحكام العشرون بيانا أوضحوا من خلاله وجهة نظرهم إزاء لجنة الحكام في الاتحاد، وجاء نص البيان:

في بداية الأمر ليعلم الجميع أننا اجتهدنا وبذلنا قصارى جهدنا في الدفع نحو الإصلاح من داخل البيت التحكيمي ووضعنا نصب أعيننا مصلحة الحكم الكويتي قبل كل شيء، ولكن للأسف الشديد لجنة الحكام الحالية خيبت الآمال، ووصلت معها الأمور الى طريق مسدود، فقد تكررت الاجتماعات والنقاشات معهم منذ تعيينها في بداية هذا الموسم لإصلاح مواضع الخلل ولكن دون جدوى، وانتهى الأمر بأن هذه اللجنة قد فقدت مصداقيتها بالنسبة لنا وفقدنا نحن الثقة فيها، فهناك شواهد كثيرة لمسنا منها تمييزا واضحا بين الحكام، وطغت المحسوبيات ونهج تصفية الحسابات على عملهم، والتي أدت الى التفرقة بين الحكام، ونكتفي بهذا القدر لأن ما خفي أعظم.

ونحن نرفض هذه السياسة، وهذا العبث في ادارة اللجنة جملة وتفصيلا، فالعمل يجب أن يكون لمصلحة الرياضة الكويتية بشكل عام وليس لمصالح شخصية ضيقة، ولذلك قدمنا هذا البيان معتذرين للشارع الرياضي عن عدم إدارتنا للمباريات وفي جميع المراحل السنية، ونرفض التعاون مع لجنة الحكام الحالية التي فضلت الانحياز لمصالحها الشخصية على تغليب المصلحة العامة.

وفيما يلي أسماء الحكام العشرون:

عبدالعزيز امان، وليد الفرج، خالد البديوي، جاسم جعفر، سعود الرشيدي، عبدالهادي العنزي، احمد العلي، ظافر العجمي، مشاري الضويحي، خالد ندا، هاشم الابراهيم، محمد صادق، احمد صادق، جاسم البلوشي، علي عوض، عبدالرحمن الكندري، محمد جواد، عبدالله جواد، سعود الشمالي، عبدالله الكندري.