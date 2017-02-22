يعقوب العوضي

يسلط الضوء اليوم على مواجهة متصدر الدوري العام لكرة اليد الكويت (٢٦ نقطة) مع السالمية (٢٥ نقطة) إذ يلتقيان على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة من مرحلة الدمج.

ويسبق المباراة المنتظرة لقاء آخر بالغ الأهمية يجمع بين الفحيحيل (١٤ نقطة) مع القرين (١٧ نقطة)، ومن جانب آخر فاز النصر على الشباب بنتيجة ٢٨-٢٤ (الشوط الأول ١٤-٩) وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء امس الاول في ساعة متأخرة ورفع الفائز رصيده الى ١٤ نقطة بينما يبقى الشباب على رصيده السابق ٦ نقاط.

بعد مرور عدة جولات تصدرها السالمية بجدارة تمكن الكويت من خطف قمة الترتيب العام بفارق نقطة وحيدة ورغم تأهله الى الممتاز بيد ان الفريق يطمح للحفاظ على الصدارة والفوز بنقاط الأسبقية التي يهديها الاتحاد لاصحاب المراكز الثلاثة الاولى في الدمج، إذ يتلقى الأول ٣ نقاط والثاني نقطتان والثالث نقطة وتمنح النقاط افضلية على بقية الفرق في الدوري الممتاز.

في المقابل، نجح السالمية في اختبار تأسيس فريق قادر على المنافسة رغم معدل التغيير العالي الذي مر به واعتماد الجهاز الفني بقيادة خالد الملا على وجوه واعدة ويطمح السماوي الى استعادة الصدارة من جديد.

بعدما فقد الفحيحيل فرصة التأهل الى الدوري الممتاز رسميا يتبقى عليه تحسين ترتيبه العام خاصة ان كتيبة يوسف اشكناني ظهرت بمستوى مشرف طوال مرحلة الدمج، أما القرين فلديهم محطة مهمة، حيث يجب على الفريق الفوز لضمان البطاقة الأخيرة الحائرة بينهم وبين الصليبخات الذي ينتظر تعثرهم بأي نتيجة، ويعتمد محمد عبدالمعطي مدرب القرين على أسماء كبيرة في الميدان منها بخيت جميل، سعد سالم، مهدي مدن، حارسا المرمى علي الخضر ومشعل الشطي إلى جانب عبدالعزيز نجيب وعبدالمحسن الحرز وصخرة الدفاع عبدالعزيز يالوس، وعليه فإن القرين يخوض المواجهة بشعار لا بديل عن الفوز والتأهل إلى الممتاز.

وفي السياق ذاته، تغلب الصليبخات على اليرموك بنتيجة 34-33، ورفع رصيده الى18 نقطة، بينما بقي اليرموك على رصيده السابق 8 نقاط.