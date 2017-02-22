رغم ضيق الوقت وعدم الاستعداد الكافي للحدث إلا انهم نجحوا في تنظيم اليوم الرياضي





كرم رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد جابر العلي اكثر من 25 اتحادا وهيئة رياضية واندية متخصصة و650 لاعبا ولاعبة واصحاب المراكز الاولى والفائزين في اليوم الرياضي الذي اختتمت فعاليته في ستاد جابر الدولي وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة الاولمبية ورئيس اللجنة المنظمة العليا دعيج العتيبي إضافة الى عدد كبير من القيادات الرياضية ورؤساء الاتحادات الرياضية في مقر اللجنة الاولمبية.

وقال الشيخ فهد جابر العلي بانه يثمن اهتمام كل الاتحادات بالمشاركة في اليوم الرياضي من مختلف الاعمار وبمشاركة اغلب الرياضات، وهو ما يعزز من الحرص على المشاركة وتنمية قدرات الرياضيين ما يصب في مصلحة الرياضة الكويتية عموما.

وأضاف ان الأهمية تأتي من خلال التواصل بين الاتحادات والاندية وهو ما يعتبر ركيزة لدعم الرياضة واللاعبين لنكون على افضل اعداد للمستقبل وانتظارا لمرحلة ما بعد رفع الايقاف والعودة للمشاركات الدولية والاقليمية والعربية.

وطالب رئيس اللجنة الاولمبية الاتحادات الرياضية بضرورة دراسة الأساليب الحديثة في دعم البراعم من خلال العمل على السير في نهج الدول المتطورة في هذا الجانب والحذو بتجاربهم من اجل الوصول الى نفس النتائج في النهاية.

وتوجه بكامل الشكر والعرفان والتقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مشددا على حرص القيادة في الكويت الكامل والتام على التنمية الرياضية وتهيئة الشباب لأفضل مستويات المنافسة.

وحرص العلي على تقديم مكافآت عينية على نفقته الخاصة تبلغ 200 دينار لكل لاعب من فريق منتخب المدارس عقب حصولهم على المركز الثالث في كأس ج الدولية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة العليا لليوم الرياضي دعيج العتيبي انه نيابة عن أعضاء اللجنة يشكر كافة الرياضيين والاتحادات الذين حضروا وشاركوا في فعاليات اليوم الرياضي ما منح ذلك الحدث أهمية كبيرة في ظل حالة الايقاف التي تعاني منها الرياضة الكويتية.

وأضاف انه وعلى الرغم من ضيق الوقت وعدم الاستعداد الكافي للحدث إلا انهم نجحوا في تنظيم اليوم الرياضي بشكل مميز بالتنسيق الكامل بين اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية، متمنيا أن يكون هذا الحدث بداية لما هو قادم من أيام رياضية مختلفة في كل عام بعد النجاح الكبير الذي تحقق في ظهوره الأول.