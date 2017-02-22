أكد رئيس لجنة الدراغ.ريس في نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات الشيخ دعيج الفهد الصباح جهوزية متسابقي النادي لتسجيل مشاركة ايجابية في الجولة الرابعة من بطولة البحرين الدولية لسباق السرعة.

وقال الشيخ دعيج الفهد الذي سيرأس وفد النادي في البطولة لـ «كونا» امس إن النادي يسعى لتسجيل مشاركة ايجابية في هذه البطولة ومواصلة حصده للمراكز الأولى واثبات مدى تطور رياضي السرعة للمحركات في الكويت وأحقيتهم باعتلاء القمة في شتى المحافل.

وأضاف ان هذه البطولة التي ستنطلق بمشاركة نخبة من المتسابقين تعد من أقوى البطولات التي تقام في المنطقة الخليجية وتحظى بحضور جماهيري غفير وتنظيم مميز مما يزيد من أهميتها، اضافة الى المسؤولية على المتسابقين لتحقيق النتائج المرجوة ورفع علم الكويت بها.

وأوضح أن البطولة تعد الأبرز في سباقات الدراغ.ريس على مستوى الخليج وتشارك بها نخبة من أفضل المتسابقين أصحاب المستوى العالي مما يدل على قوتها وشدة منافساتها.

وبين أن البطولة سيشارك فيها أكثر من 50 متسابقا كويتيا الى جانب العديد من المتسابقين الخليجيين، لافتا الى أن تجارب السرعة ستقام ليلة اليوم الأربعاء ومن ثم يقام السباق النهائي غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

وأكد الشيخ دعيج الفهد ثقته بقدرات المتسابقين على تسجيل نتائج ايجابية في هذا المحفل الدولي الكبير وتشريفهم سمعة رياضة المحركات الكويتية وتقديم ما يعكس المستوى الحقيقي الذي وصلت اليه هذه الرياضة في الكويت.