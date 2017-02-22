حقق منتخب الكويت الوطني للتنس للناشئين فوزين غاليين على كل من منتخب السعودية ومنتخب سريلانكا بنتيجة 3-0 على كلا الفريقين وذلك في بطولة كأس العالم للتنس للناشئين تحت 16 سنة المقامة حاليا بمركز دلهي الدولي للتنس بالعاصمة الهندية نيو دلهي بإشراف كامل من الاتحاد الدولي للتنس.

يشارك في البطولة 15 دولة آسيوية هي كل من الكويت والسعودية ولبنان والأردن والعراق وباكستان وطاجكستان وبنغلاديش وسنغافورة وسريلانكا والفلبين وبوتان وفيتنام والباسيفيك فضلا عن الدولة المضيفة الهند.

وتضم مجموعة الكويت كلا من السعودية وسريلانكا ولبنان.

ويتكون وفد الكويت الذي يشارك في البطولة من كل من عبد الصمد العريان رئيسا للوفد والمدرب السويدي بيورن كيستيان رينكويست واللاعبين بدر عبدالعزيز عنتر وعلي عبد الرضا الشطي وعيسى سلمان قبازرد.

وفي تصريح له هنأ الشيخ أحمد الجابر العبد الله رئيس الاتحاد التنس رئيس وأعضاء الوفد على هذه النتائج الممتازة وعلى الفوزين الغاليين على كل من السعودية وسريلانكا مما يجعل الكويت تتصدر مجموعتها ويضمن كذلك تأهلها للدور قبل النهائي في البطولة.

وأكد رئيس الاتحاد ان الاتحاد يهتم بالقاعدة من الفئات السنية الصغيرة، ولاسيما فئة تحت 16 سنة التي يعتمد عليها مستقبل اللعبة في الكويت.

وأفاد بأن خير دليل على ذلك هو تفوق تنس الناشئين الكويتي على المستويين الخليجي والعربي. وأضاف الجابر أن اتحاد التنس وضع برنامجا خاصا لفرق الناشئين بالاتحاد على مدار السنة يضمن مشاركتهم في عدة بطولات دولية وآسيوية.