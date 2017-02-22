مبارك الخالدي

قدم نائب رئيس جهاز الكرة بنادي القادسية محمد بنيان استقالته من منصبه مساء امس، حيث انتشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي.

واتصلت «الأنباء» بالنجم السابق الا انه لم يرد، ومن المقرر ان يبحث مجلس ادارة النادي الاستقالة بشكل رسمي في اجتماعه المقبل.

وتأتي استقالة بنيان بعد ايام من تعيين سعود بوحمد رئيسا لجهاز الكرة، وتفاعل عدد غير قليل من جماهير الاصفر مع الاستقالة، مشيرين الى الجهود الكبيرة والمخلصة التي قام بها بنيان، وكانت سببا رئيسيا في نتائج الفريق هذا الموسم على الرغم من الظروف التي مرت على الفريق منها رحيل ابرز عناصره للاحتراف الخارجي وهم: فهد الانصاري واحمد الظفيري وسلطان العنزي اضافة الى الاصابات التي طالت عددا غير قليل من العناصر الأساسية لقائمة الفريق.