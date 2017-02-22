يحيى حميدان

تدخل بطولة دوري كرة السلة في منعطف جديد ومهم للفرق حين تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الثالثة، حيث يلعب الكويت مع النصر في الساعة الرابعة والنصف عصرا، ثم لقاء آخر يجمع بين الجهراء وكاظمة في الـ 6:30، واخيرا يلعب القادسية مع العربي في الـ 8:30، وتلعب جميع المباريات في صالة نادي الجهراء.



وتتساوى فرق كاظمة والكويت والجهراء في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدمين على القادسية والعربي والنصر التي تمتلك نقطتين في رصيدها.



وضمن منافسات دوري الدرجة الاولى لتحديد الفرق اصحاب المراكز من السابع حتى الحادي عشر، تغلب الصليبخات على الساحل 74-69، والشباب على التضامن 68-60 ورفع حكام اللقاء تقريرا عن لاعب الفريق الفائز احمد الصراف الى لجنة المسابقات.