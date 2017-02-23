افتتح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد متحف سابورو الاولمبي، في حفل شهد الاعتراف الرسمي بهذا المتحف من قبل اللجنة الاولمبية الدولية، وذلك على هامش دورة الالعاب الاسيوية الشتوية الثامنة التي افتتحت الاحد الماضي في سابورو.

وحضر مع الفهد في افتتاح المتحف العديد من المسؤولين، منهم تسونيكازو تاكيدا رئيس اللجنة الاولمبية اليابانية وعضو اللجنة الاولمبية الدولية، وعمدة سابورو كوتسوهيرو اكيموتو رئيس اللجنة المنظمة للدورة.

يقع متحف سابورو الاولمبي في منصة التزلج الشهيرة للقفز في اوكوراياما، ويتضمن العديد من الصور والمعدات التي ترمز الى تاريخ مدينة سابورو مع الرياضات الشتوية منذ استضافتها دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في 1972 حتى الان.

واستضافت سابورو ايضا دورة الالعاب الاسيوية الشتوية عامي 1986 و1990، فضلا عن بطولة العالم للتزلج في 2009.

وفاز منتخبنا الذي يشارك تحت العلم الاولمبي على نظيره القطري 6-2 ضمن منافسات الهوكي على الجليد.

ويشارك رياضيونا في الدورة كرياضيين مستقلين تحت العلم الاولمبي.

وحضر المباراة حسين المسلم مدير عام المجلس الاولمبي الاسيوي، والشيخ سعود بن علي آل ثاني نائب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وراشد السليطي رئيس لجنة الرياضات الشتوية القطرية ورئيس بعثة بلاده في سابورو، وحسن الأحبابي أمين السر بلجنة الرياضات الشتوية القطرية.

وبعد ان خسر منتخبنا مباراته الاولى امام قيرغيزستان، فانه حقق الفوز في مباراته الثانية على نظيره القطري ضمن منافسات المجموعة الاولى، ليعزز فرصته في امكان التأهل الى الدور الثاني.