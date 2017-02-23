عقد فهد الصهيبي رئيس قسم الاحتراف بالهيئة العامة للرياضة ومقرر لجنة الاحتراف الجزئي اجتماعا بحضور ممثلي الاندية الرياضة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العقبات التي تواجه تطبيق بنود لائحة الاحتراف الجزئي وكيفية ايجاد الحلول المناسبة بما يرضي جميع الاطراف ويحقق الاهداف المرجوة.

وأكد الصهيبي أن الهيئة لا تدخر جهدا في التعاون مع الاندية الرياضة وتذليل كل العقبات من أجل النهوض بالحركة الرياضية ورفع مستوى اللاعب الكويتي، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي بتوجيهات مدير عام الهيئة الشيخ أحمد المنصور ونائبه لشؤون الرياضة د.حمود فليطح.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى آراء ممثلي الاندية ومقترحاتهم المتعلقة بنظام (الاسكورشيت) واعمار اللاعبين وعدد اللاعبين في بعض الالعاب الفردية وتغير شرط أن يكون اللاعب ضمن الفريق الأول.

ووعد فهد الصهيبي بعرض كل الآراء والمقترحات التي تقدم بها ممثلو الاندية إلى رئيس وأعضاء لجنة الاحتراف الجزئي لدراستها والبت فيها.

وطالب الصهيبي الأندية الرياضية بعرض أي إشكالية قد تواجهها بإرسالها إلى لجنة الاحتراف الجزئي للبت فيها، حتى يتسنى الانتهاء سريعا من كل الإجراءات.

وفي الختام أشاد الصهيبي بتفاعل الأندية الرياضية مع الدعوة لمناقشة آلية تطبيق الاحتراف، مشيرا إلى أن اللقاء المباشر بين الهيئة والهيئات الرياضة يزيل الكثير من الغموض ويحل الكثير من المشاكل.