الأصفر يأمل العودة إلى سكة الانتصارات وطمأنة جماهيره

مبارك الخالدي

تعود عجلة دوري «VIVA»، الى الدوران مجددا اليوم بانطلاق منافسات الجولة الـ12 منه، بعد توقــف منــذ 8 يناير الماضي، بسبب مواجهات كأس سمو الأمير.

ويسعى الوصيف العربي (24) نقطة الى الانقضاض على الصدارة مؤقتا عندما يحل ضيفا على الجهراء في المركز السابع (13) نقطة.

وعلى ستاد محمد الحمد يأمل القادسية في المركز الثالث (23) مداواة جراحه على حساب الصليبخات في المركز الثامن (12) نقطة.

وعلى ستاد علي صباح السالم يتطلع النصر في المركز الرابع (20) نقطة الى مواصلة عروضه اللافتة في البطولة عندما يستضيف فريق خيطان في المركز قبل الأخير (6) نقاط، وفي مواجهتين لتحسين المراكز يستضيف التضامن في المركز التاسع (12) نقطة فريق برقان في المركز الأخير (6) نقاط، وعلى ستاد صباح السالم بالنادي العربي يلتقي اليرموك في المركز الحادي عشر (10) نقاط فريق الفحيحيل في المركز الثالث عشر (7) نقاط.

الأخضر لتجاوز الجهراء

وتحظى مواجهات الجولة اليوم بأهمية خاصة لكل من العربي والقادسية اللذين يهمهما تعويض ما فاتهما من بطولات بالظفر ببطولة الدوري، حينما يواجه الأخضر فريق الجهراء بينما يلتقي الاصفر فريق الصليبخات، فعلى ستاد مبارك العيار يحل العربي ضيفا على الجهراء المتطور الذي قفز الى منطقة الدفء بأداء متوازن ومستفيدا من نتائج الفرق الأخرى.

ويخوض العربي المباراة قادما من فوز غير مطمئن على برقان 2-1، ولم يكن الاخضر مقنعا في بطولة كأس الأمير، بسبب عدم الاستقرار على تشكيلة ثابتة.

ويدرك الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميودراغ زيديتش ان الفوز في مباراة اليوم مهم جدا اذا ما أراد الحفاظ على دعم جماهيره في باقي مباريات البطولة.

ويعود الى تشكيلة الفريق اليوم، التونسي امين الشرميطي الغائب مدة طويلة بداعي الإصابة ومن المتوقع ان يدفع ميودراغ بعناصر الخبرة علي مقصيد وحسين الموسوي أو ابراهيما كيتا إضافة الى المحترف العراقي علي حصني.

وعلى الجبهة الأخرى، يخوض الجهراء المباراة قادما من فوز معنوي على الساحل 3-1، ارتقى من خلاله الى النقطة الـ 13، وتضم قائمة المدرب ثامر عناد مجموعة متجانسة من لاعبي الخبرة والشباب يتقدمهم فيصل زايد وحمود ملفي وابراهيم العتيبي ومحمد سعد إضافة الى الكرواتي ايفان بلجيك، ومن المتوقع ان تفتقد تشكيلة الفريق اليوم جهود القائد عبدالرحمن السربل للإصابة.

القادسية للعودة إلى الانتصارات

وفي اللقاء الذي يجمع القادسية مع الصليبخات، يأمل الأصفر العودة الى سكة الانتصارات وطمأنة جماهيره، اذ يخوض المباراة قادما من تعادل أمام السالمية 1-1، ويمر الفريق بظروف استثنائية من الناحية الإدارية ربما تؤثر على الاستقرار الفني الذي يسعى الى تحقيقه المدرب الكرواتي داليبور ستاركوفيتش.

ويعول الجهاز الفني على خبرة اللاعبين لتجاوز المرحلة الصعبة بوجود بدر المطوع ومساعد ندا وعبدالعزيز المشعان والبرازيلي ديفيد داسيلفا ومهارة محمد الفهد وحيوية رضا هاني.

وفي المقابل، يخوض الصليبخات المباراة قادما من خسارة مؤثرة أمام الفحيحيل 0-2، وقدم ابناء المدرب احمد عبدالكريم عروضا جيدة في بطولة كأس الأمير وكان الفريق قريبا من التأهل للدور قبل النهائي للبطولة.

ويعول عبدالكريم على مزيج من لاعبي الخبرة والعناصر الشابة بقيادة مشعل ذياب الذي ربما يعود اليوم بعد غياب بسبب الإصابة إضافة الى وجود احمد حواس وبدر المطيري وعبدالرحمن الرفاعي ومحمد العلاطي والبرازيلي والاسي.

النصر لمواصلة عروضه اللافتة

وعلى ستاد علي صباح السالم، تبدو الفرصة مواتية للنصر لمواصلة انتصاراته وتجاوز ضيفه خيطان، فالعنابي اكثر استقرارا ويمتاز بالتنظيم فضلا عن الدافع والرغبة لكسب نقاط المباراة بالاعتماد على عناصره الشابة طلال العجمي ومشعل فواز ومساعد طراد وبدر العنزي ومحمد خالد.

وفي المقابل، لم يقدم خيطان هذا الموسم ما يشفع له بسبب عدم استقرار تشكيلة الفريق بداعي الاصابات او الظروف الدراسية للاعبين.

وفي مواجهتي اليوم ايضا، لتحسين المراكز، يلتقي التضامن مع برقان واليرموك مع الفحيحيل.