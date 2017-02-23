يحيى حميدان

تنظم اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة مباراة ودية بين منتخبنا الوطني للشباب أمام نجوم الجالية الفلبينية، وذلك في ٧ مساء في صالة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية والتي تأتي ضمن الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وسيقود منتخب الشباب مدرب العربي خالد القلاف ويساعده محمد بوعباس، واختار الاتحاد 12 لاعبا لهذه المباراة وهم: عادل مديد، سيد عبدالمحسن مرتضى، يوسف العبيدي (القادسية)، جابر سعد، فيصل السعيدي، طلال فرحان (الجهراء)، علي صلاح، جاسم راشد، احمد نواف (القرين)، يوسف عبدالله (اليرموك)، ناصر الفريج (الساحل)، وسلطان المطيري (التضامن).