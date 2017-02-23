أعلن نائب رئيس نادي الأحمدي للفروسية فيصل الفراج عن توجيه الدعوة لجميع محبي ومتابعي رياضة سباقات الخيل للحضور اليوم للاستمتاع بالمنافسات القوية في أشواط مهرجان كأس سمو الأمير.

وقال الفراج ان مجلس الإدارة أنهى الاستعدادات، حيث عمل مع زملائه على مدار ٢٤ ساعة بالفترة الماضية لكي تظهر هذه المناسبة بالشكل اللائق.

وأضاف ان هذا الاحتفالية تأتي تزامنا مع الأعياد الوطنية والتحرير، حيث يعيش أهل الخيل أجواء رائعة.

وتابع، ان سباق الاجتماع الـ ١٩ يشتمل على خمسة أشواط قيد فيها ٦٢ جوادا من مختلف الدرجات يتنافسون بكل قوة لنيل شرف الفوز بأشواط مهرجان كأس الأمير. واستطرد أهل الخيل ينتظرون هذه المناسبة سنويا بكل شغف ويجهزون جيادهم للمشاركة في هذا السباق الكبير.

وهنأ الفراج الشعب الكويتي في ظل قيادة سمو الأمير وولي العهد، موجها شكره الى الجهات الحكومية التي تساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي.