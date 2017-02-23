مبارك الخالدي

أشاد رئيس مجلس ادارة نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق بالفوز الكبير لفريقه على حساب كاظمة 4-2 والذي تكلل بالاحتفاظ بكأس سمو الامير في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس.

وقال المرزوق عقب المباراة «شكرا كبيرة ومن القلب للاعبينا الابطال الذين تفوقوا على انفسهم خلال المرحلة الماضية وتجاوزوا الظروف الصعبة التي مرت على الفريق ونجحوا في التأهل عبر اجتياز محطات صعبة ومن ثم بلوغ المباراة النهائية وتحقيق اللقب الغالي».

وأضاف «الشكر موصول لاعضاء الجهازين الفني والاداري، وفيما يخص أجواء المباراة النهائية فهي لم تكن سهلة على الاطلاق فكاظمة يستحق الاحترام على ادائه العالي ومستواه الراقي وعلى الرغم من تقدمنا في النتيجة 2-0 الا انها لم تكن مطمئنة، فكادت الأمور ان تنقلب، لكن اصرار اللاعبين في الشوط الثاني والهدف الثالث الذي جاء في وقت مبكر احبط معنويات لاعبي البرتقالي ومن ثم جاء الهدف الرابع الذي اراح الجميع».

وعن البطاقات الحمراء في المباراة، قال المرزوق «امر طبيعي ان يحدث بعض الشد اثر النرفزة وهذه طبيعة المباريات لكنها بلا شك تنتهي في وقتها دون آثار سلبية».

ومضى المرزوق قائلا «بعد الألقاب الثلاثة نتطلع الى بطولة الدوري «VIVA» وهي هدفنا المقبل الذي نسعى الى تحقيقه لتكتمل افراح جماهير الأبيض وجهود اللاعبين».

من جهته، قال قائد «الأبيض» حسين حاكم ان رجال نادي الكويت كانوا على العهد وكفوا واوفوا بالعهد الذي قطعوه على انفسهم في الاحتفاظ بالكأس الغالية.

واضاف قائلا «اقول لزملائي اللاعبين شكرا من القلب والقادم افضل ليكون ختام الموسم متوجا بالرباعية التي اصبحت في متناول اليد».

وأردف «لا شك انه ينتظرنا عمل كبير في مشوار الدوري الذي يختلف عن بطولات الكؤوس لكننا نعول على روح المسؤولية المتوافرة لدى لاعبينا وكذلك الجاهزية الفنية والبدنية لقائمة اللاعبين التي ستكون حاضرة في المباريات المقبلة».