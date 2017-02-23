يحيى حميدان

ثمّن المدرب محمد عبدالله جهود لاعبيه التي تكللت بالفوز بالكأس الغالية.

وقال: «الحمد لله الفوز هو ابلغ رسالة للرد على كل من شكك في مستوى الفريق خلال المرحلة الماضية، والفوز باللقب لم يكن أمرا هينا على اللاعبين خصوصا ان الخصم من افضل الفرق التي تقدم كرة قدم جميلة ويتناقل لاعبوه الكرة بسلاسة، الأمر الذي يسبب الإرهاق لأي فريق يواجهه، لكن نجح لاعبونا في هز ثقة لاعبي كاظمة عبر التسجيل المبكر والمتتالي، الأمر الذي منحنا الأفضلية خلال المباراة».

وأضاف: «انتهينا الآن من بطولات الكؤوس وسنتفرغ للبطولة الأهم وهي دوري VIVA، وأتمنى ان يحافظ لاعبونا على الروح العالية والالتزام المعتاد منهم لنحقق الرباعية التي نسعى إليها».