رفع رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة فواز الحساوي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء اللجنة واللجان العاملة وجميع العاملين بالاتحاد والأسرة الكروية، إلى مقام صاحب السمو الأمير أسمى آيات الشكر والامتنان على تشريف سموه برعايته نهائي كأس سمو الأمير، كما يتشرف باسم الجميع بأن يتقدم إلى نائب سمو الأمير سمو ولي العهد بعميق الشكر والتقدير على تفضل سموه بالحضور والذي كان له أكبر الأثر في نفوس أبنائه الشباب والرياضيين.

وأشاد رئيس اللجنة المؤقتة بالدعم والمساندة من قبل صاحب السمو الأمير للرياضة والرياضيين والذي لولاه لما استطعنا مواصلة مسيرتنا الرياضية وتمثيل الكويت في المحافل الدولية بالشكل اللائق.

وأعرب الحساوي عن خالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذه التظاهرة الكروية من وزارات ومؤسسات والحرس الأميري والديوان الأميري والهيئة العامة للرياضة والأندية ومجموعة الموج الكويتي على ما بذلوه من جهود لخروج النهائي بهذه الصورة الرائعة.

وأعرب الحساوي عن سعادته بتواصل هذا التلاحم بين أبناء الكويت ووقوفهم صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة لتظل الكويت واحة أمن وأمان، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وأن يديمهما ذخرا لمواصلة مسيرة الكويت نحو التقدم والازدهار.

واختتم رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد تصريحه موجها التهنئة إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد.