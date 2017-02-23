عبدالعزيز جاسم

قال إداري الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة حماد العجمي ان الجهازين الاداري والفني كانا يخشيان عدم التركيز في بداية المباراة أمام الكويت في نهائي كأس الأمير والذي خسره البرتقالي ٢-٤ وبالفعل حدث ما كانوا يخشونه بقبول مرماهم لهدفين في بداية الشوط الأول وعلى الرغم من العودة بهدف في نهاية الشوط الأول إلا ان سيناريو الأول تكرر بالثاني ورغم محاولاتنا بالعودة مجددا إلا ان الوقت لم يسعفنا كما أن الفريق لم «يكن في يومه».

وهنأ العجمي الكويت على تحقيق اللقب الذي يستحقه عن جدارة، مشيرا إلى انه لم يكن يتمنى ان تصل بعض الأمور لما وصلت إليه بعد اطلاق الحكم سعد الفضلي صافرة النهاية الذي أدار المباراة باقتدار وكان موفقا في قراراته.

وبين العجمي أن لاعبي «البرتقالي» لم يقصروا طوال منافسات البطولة وهم ابطال في نظرنا لذا بات علينا نسيان الخسارة والتركيز على مواجهة الساحل الاحد المقبل في الجولة الــ ١٢ من دوري «VIVA»، لافتا إلى ان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من تدريبات الأمس وسيكون الغائب الوحيد الحارس فواز الدوسري بعد استعادة خدمات المصابين محمد الهدهود وفهد الحشاش.