مبارك الخالدي

اعتلى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن منصة التتويج لأصحاب المركز الثالث وذلك على هامش الحفل الختامي لبطولة كأس سمو الأمير.

وتسلم لاعبو الفريق برفقة الجهازين الإداري والفني جائزة المركز الثالث مناصفة مع القادسية من يد راعي الحفل نائب الأمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

ويعتبر إنجاز أبناء الفروانية لافتا هذا الموسم بعد غياب طويل عن منصات التتويج، فضلا عن ابتعاد الفريق عن البطولات المحلية الموسم الماضي بسبب الخلافات الإدارية التي عصفت بالنادي وألعابه المختلفة وعادت الحياة إلى كرة التضامن هذا الموسم، وكان الفريق قريبا من التأهل إلى المباراة النهائية لولا خسارته أمام كاظمة بهدف جاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ضمن الدور نصف النهائي.