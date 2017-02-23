عقدت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة اجتماعا مساء أمس بمقر الاتحاد، بحضور نائب رئيس اللجنة سعد الحوطي والأعضاء صلاح الحساوي وخالد الفضلي وسلامة العنزي ود. حامد الشيباني والأمين العام للاتحاد د. محمد خليل.

وقررت اللجنة المؤقتة اعتماد قرار اللجنة الأولمبية بما تضمنه من صحة قرار لجنة الانضباط وتوافقه مع صحيح اللوائح، وصحة مشاركة اللاعب فهد الهاجري مع نادي الكويت في مباراته مع العربي في الدوري، وعدم صحة قرار لجنة الاستئناف فيما تضمنه من اعتبار نادي الكويت خاسرا 3 ـ 0، ما يستوجب إلغاءه، وبالتالي تعتمد نتيجة المباراة كما انتهت إليه في وقتها

الأصلي 2 ـ 1 لصالح نادي الكويت.

كما قررت اللجنة إيقاف الحكام الـ 20 حتى إشعار آخر الذين اعلنوا مؤخرا مقاطعة إدارة المباريات

في جميع المراحل السنية.