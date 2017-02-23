يعقوب العوضي

انفرد الكويت بصدارة دمج اليد بفوزه على السالمية بنتيجة 21 - 13 (الشوط الأول 12 ـ 7)، وحصد نقاط الأسبقية الثلاث الممنوحة من الاتحاد لمتصدر مرحلة الدمج، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اللعبة في الدعية في ختام مواجهات المرحلة، ورفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة، بينما يبقى السالمية على رصيده السابق 25 نقطة ويكسب نقطتين أسبقية كصاحب المرتبة الثانية، أدار المباراة الحكمان محمد الدويسان ومشاري الرميح.

وفي مواجهة أخرى، حسم القرين أمر تأهله إلى الدوري الممتاز بعد حجزه البطاقة الخامسة إثر فوزه على الفحيحيل بنتيجة 21 ـ 17 (الشوط الأول 11 ـ 8).

إصابة للغربللي

تعرض نجم الكويت محمد الغربللي لإصابة بالغة في الركبة نقل على أثرها الى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة اللاعب.

فوز العربي

حقق العربي فوزا مستحقا على الجهراء بنتيجة ٣٧-٢٧ في المباراة التي دارت بينهما مساء امس الاول، ورفع الاخضر رصيده الى ١٧ نقطة بينما بقي الجهراء على رصيده السابق ٩ نقاط.

وتعتبر النتيجة دافعا معنويا للأخضر بعد فقده فرصة التأهل الى الدوري الممتاز وهبوطه الى الدرجة الاولى، اما للجهراء فاللقاء يعتبر بمنزلة الإعداد للدرجة الاولى وكأس الاتحاد.

وقد تعاقد العربي مع المدرب السلوفيني بورت ماجيك لقيادة الفريق خلفا للمدرب الوطني وليد عايش الذي اعتذر عن عدم الاستمرار لظروفه الخاصة، فيما تراجع أداء الجهراء بعد معسكره التدريبي الخارجي في فترة التوقف التي تلت الجولة الثانية عشرة.